Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Террористы захватили заложников в самолете": СБУ провела учения

Понедельник, 24 января 2022, 16:29
фото СБУ

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области.

Источник: СБУ

Детали: Спецназовцы украинской спецслужбы на учениях обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Указано, что тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.

Целью проведения тренировок стало усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.

Украинская правда
Темы: СБУтерроризм


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
СБУ
СБУ задержала боевика из ОРЛО, который приехал за пенсией
От столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга
СБУ: украинцы заказывают "минирования" через телеграм-чаты, контролируемые ФСБ РФ
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...