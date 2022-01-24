"Террористы захватили заложников в самолете": СБУ провела учения

Служба безопасности Украины провела тактико-специальные учения на базе международного аэропорта "Антонов" в Киевской области.

Источник: СБУ

Детали: Спецназовцы украинской спецслужбы на учениях обезвредили условных "террористов", захвативших самолет с пассажирами и один из авиационных объектов.

Указано, что тренировки проходили в условиях максимально приближенных к реальным.

В мероприятиях принимали участие подразделения СБУ, полиции, Национальной гвардии и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По легенде учений, условные террористы захватили заложников в самолете и требовали его приземления. При этом их "сообщники" захватили диспетчерскую башню в аэропорту и выдвинули условия освобождения "потерпевших".

После отработки установленного алгоритма действий руководители оперативного штаба приняли решение об осуществлении силовой фазы. В ходе ее реализации правоохранители обезвредили "злоумышленников" и "освободили" заложников.

Целью проведения тренировок стало усовершенствование межведомственного взаимодействия в сфере предотвращения и нейтрализации террористических угроз, в том числе на стратегически важных объектах критической инфраструктуры.