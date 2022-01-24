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Зеленський обговорив з главою Євроради превентивні санкції проти Росії

Понеділок, 24 січня 2022, 17:01
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО: ПРЕССЛУЖБА ОПУ

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем обговорив потребу підготовки широкого пакета європейських превентивних економічних та політичних санкцій проти Росії.

Про це у понеділок повідомила пресслужба глави держави, пише "Європейська правда".

Основну увагу під час розмови було приділено координації міжнародних політико-дипломатичних зусиль з метою деескалації безпекової ситуації навколо нашої держави, зазначили у пресслужбі.

"Співрозмовники також обговорили питання підготовки Європейським Союзом вже на нинішньому етапі широкого пакета превентивних економічних, політичних та безпекових санкцій, які змогли б стримати потенційну подальшу ескалацію", - йдеться у повідомленні.

Зеленський відзначив, що для України важливим є збереження єдності усіх країн-членів ЄС щодо захисту суверенітету й територіальної цілісності нашої держави. 

Варто наголосити, країни ЄС єдині у тому, що Росія повинна понести високу ціну за нове вторгнення в Україну, однак досі не було погоджено, які санкції може бути запроваджено.

Володимир Зеленський закликає Захід вдатися до превентивних санкцій проти Росії ще до, а не після можливого вторгнення в Україну.  Наразі від держав Заходу не надходило позитивних сигналів у відповідь на його заклик, а держсекретар США Ентоні Блінкен у неділю відкинув ідею введення економічних санкцій проти Росії зараз. 

Теми: ЗеленськийРосіясанкціїЄвропа
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