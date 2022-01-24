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Зеленский обсудил с главой Евросовета превентивные санкции против России

Понедельник, 24 января 2022, 17:01
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ. ФОТО: ПРЕСС-СЛУЖБА ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем обсудил необходимость подготовки широкого пакета европейских превентивных экономических и политических санкций против России.

Об этом в понедельник сообщила пресс-служба главы государства, пишет "Европейская правда".

Основное внимание в ходе беседы было уделено координации международных политико-дипломатических усилий с целью деэскалации ситуации с безопасностью вокруг нашего государства, отметили в пресс-службе.

"Собеседники также обсудили вопросы подготовки Европейским Союзом уже на нынешнем этапе широкого пакета превентивных экономических, политических и санкций безопасности, которые смогли бы сдержать потенциальную дальнейшую эскалацию", - говорится в сообщении.

Зеленский отметил, что для Украины важно сохранение единства всех стран-членов ЕС по защите суверенитета и территориальной целостности нашего государства.

Стоит отметить, что страны ЕС едины в том, что Россия должна будет заплатить высокую цену за новое вторжение в Украину, однако до сих пор не было согласовано, какие санкции могут быть введены.

Владимир Зеленский призывает Запад прибегнуть к превентивным санкциям против России еще до, а не после возможного вторжения в Украину. От государств Запада не поступало положительных сигналов в ответ на его призыв, а госсекретарь США Энтони Блинкен в воскресенье отверг идею введения экономических санкций против России сейчас.

Темы: ЗеленскийРосcиясанкцииЕвропа


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