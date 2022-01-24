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Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців

Понеділок, 24 січня 2022, 16:16
Ковідну тисячу на ліки планують дати ще одній категорії українців
ФОТО PIXABAY

У Кабінеті міністрів працюють над тим, щоб дозволити вакцинованим людям із інвалідністю першої групи витратити тисячу гривень допомоги від держави на ліки.

Джерело: Офіс президента

Деталі: За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, Мінсоцполітики спільно з Мінцифри працюють над можливістю розширення ініціативи "єПідтримка" й на інші групи населення.

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Зокрема, розглядається можливість дозволити використання цих коштів на ліки для осіб з інвалідністю першої групи, незалежно від віку.

Шмигаль повідомив, що відсьогодні люди, старші за 60 років, зможуть використовувати 1 тис. грн від держави на купівлю ліків.

Наразі, за словами прем’єра, понад 7,5 млн громадян одержали виплати в межах цієї програми.

ВІДЕО ДНЯ
Українська правда
Теми: Covid-2019коронавірускарантинвакцинація
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