Ковидную тысячу на лекарства планируют дать еще одной категории украинцев

В Кабинете министров работают над тем, чтобы разрешить вакцинированным людям с инвалидностью первой группы потратить тысячу гривен помощи от государства на лекарства.

Источник: Офис президента

Детали: По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Минсоцполитики совместно с Минцифрами работают над возможностью расширения инициативы "Эподдержка" и на другие группы населения.

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В частности, рассматривается возможность разрешить использование этих средств на лекарства для лиц с инвалидностью первой группы независимо от возраста.

Шмигаль сообщил, что с сегодняшнего дня люди старше 60 лет смогут использовать 1 тыс. грн от государства на покупку лекарств.

По словам премьера, уже более 7,5 млн граждан получили выплаты в рамках этой программы.