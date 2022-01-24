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Байден обговорить з європейськими лідерами кризу довкола України

Понеділок, 24 січня 2022, 18:23
Байден обговорить з європейськими лідерами кризу довкола України
Джо Байден на пресконференції 19 січня. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проведе розмову з європейськими лідерами в понеділок, щоб обговорити триваючу напруженість між Росією та Україною.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на Білий дім.

Байден по відеозв’язку буде говорити з президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, президентом Європейської ради Шарлем Мішелем, президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі, генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, президентом Польщі Анджеєм Дудою і прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном.

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Як повідомлялося, Північноатлантичний альянс приводить сили у готовність та відправляє на східний фланг НАТО додаткові сили, зокрема кораблі й винищувачі, задля посилення стримування й захисту союзників у зв’язку з діями РФ довкола України. 

За інформацією ЗМІ, США розглядають можливість відправити на східний фланг НАТО від 1000 до 5000 військових, а також літаків і суден. Рішення має бути прийняте найближчим часом. 

Теми: БайденСШАЄСвійнаРосія
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