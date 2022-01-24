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Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины

Понедельник, 24 января 2022, 18:23
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
Джо Байден на пресс-конференции 19 января. Фото: Getty Images

Президент США Джо Байден проведет разговор с европейскими лидерами в понедельник, чтобы обсудить продолжающуюся напряженность между Россией и Украиной.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на Белый дом.

Байден по видеосвязи будет говорить с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен, президентом Европейского совета Шарлем Мишелем, президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцом, премьер-министром Италии Марио Драги, генеральным секретарем НАТО Дудой и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

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Как сообщалось, Североатлантический альянс приводит силы в готовность и отправляет на восточный фланг НАТО дополнительные силы, в том числе корабли и истребители для усиления сдерживания и защиты союзников в связи с действиями РФ вокруг Украины.

По данным СМИ, США рассматривают возможность отправить на восточный фланг НАТО от 1000 до 5000 военных, а также самолеты и корабли. Решение должно быть принято в ближайшее время.

Темы: БайденСШАЕСвойнаРосcия
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