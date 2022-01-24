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Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент

Понеділок, 24 січня 2022, 19:51
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не став розкривати інформацію про підготовку нових санкций проти Росії у випадку нападу на Україну, однак запевнив, що вони будуть у належний момент. 

Про це Боррель заявив на пресконференції в Брюсселі після зустрічі глав МЗС Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Боррель зазначив, що скупчення російських військ довкола українських кордонів підриває ключові принципи, на яких побудована європейська безпека.

Він зазначив, що ЄС докладе всіх зусиль для дипломатії і діалогу, щоб домогтися деескалації, але якщо цей шлях не вдасться, то на міжнародному рівні готується "швидка, об’єднана та скоординована" відповідь проти агресії Росії.

Боррель не став вдаватись у деталі обмежень, зазначивши, що "частиною стримування є не давати інформацію". 

"Але не хвилюйтесь. Заходи будуть вжиті і імплементовані у належний момент, коли він настане", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, на зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Теми: ЄСсанкціїЄврокомісіяРосіявійна
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