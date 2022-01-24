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Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент

Понеділок, 24 січня 2022, 18:51
Боррель про санкції ЄС проти Росії: будуть у належний момент
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель не став розкривати інформацію про підготовку нових санкций проти Росії у випадку нападу на Україну, однак запевнив, що вони будуть у належний момент. 

Про це Боррель заявив на пресконференції в Брюсселі після зустрічі глав МЗС Євросоюзу, повідомляє "Європейська правда".

Боррель зазначив, що скупчення російських військ довкола українських кордонів підриває ключові принципи, на яких побудована європейська безпека.

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Він зазначив, що ЄС докладе всіх зусиль для дипломатії і діалогу, щоб домогтися деескалації, але якщо цей шлях не вдасться, то на міжнародному рівні готується "швидка, об’єднана та скоординована" відповідь проти агресії Росії.

Боррель не став вдаватись у деталі обмежень, зазначивши, що "частиною стримування є не давати інформацію". 

"Але не хвилюйтесь. Заходи будуть вжиті і імплементовані у належний момент, коли він настане", - зазначив Боррель.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, на зустрічі у понеділок Рада ЄС підтвердила, що будь-яка подальша військова агресія РФ проти України матиме для Москви масштабні наслідки і високу ціну.

Теми: ЄСсанкціїЄврокомісіяРосіявійна
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