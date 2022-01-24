Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал раскрывать информацию о подготовке новых санкций против России в случае нападения на Украину, однако заверил, что они будут в нужный момент.

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи глав МИД Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что скопление российских войск вокруг украинских границ подрывает ключевые принципы, на которых построена европейская безопасность.

Реклама:

Он отметил, что ЕС приложит все усилия для дипломатии и диалога, чтобы добиться деэскалации, но если этот путь не удастся, то на международном уровне готовится "быстрый, объединенный и скоординированный" ответ против агрессии России.

Боррель не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что "частью сдерживания является не давать информацию".

"Но не волнуйтесь. Меры будут приняты и имплементированы в нужный момент, когда он наступит", - отметил Боррель.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.