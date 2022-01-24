Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Боррель о санкциях ЕС против России: будут в нужный момент

Понедельник, 24 января 2022, 19:51
Жозеп Боррель. Фото: Getty Images

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель не стал раскрывать информацию о подготовке новых санкций против России в случае нападения на Украину, однако заверил, что они будут в нужный момент.

Об этом Боррель заявил на пресс-конференции в Брюсселе после встречи глав МИД Евросоюза, сообщает "Европейская правда".

Боррель отметил, что скопление российских войск вокруг украинских границ подрывает ключевые принципы, на которых построена европейская безопасность.

Он отметил, что ЕС приложит все усилия для дипломатии и диалога, чтобы добиться деэскалации, но если этот путь не удастся, то на международном уровне готовится "быстрый, объединенный и скоординированный" ответ против агрессии России.

Боррель не стал вдаваться в детали ограничений, отметив, что "частью сдерживания является не давать информацию".

"Но не волнуйтесь. Меры будут приняты и имплементированы в нужный момент, когда он наступит", - отметил Боррель.

Напомним, на встрече в понедельник Совет ЕС подтвердил, что любая дальнейшая военная агрессия РФ против Украины будет иметь для Москвы масштабные последствия и высокую цену.

Темы: ЕСсанкцииЕврокомиссияРосcиявойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Глава немецкой разведки: РФ еще не приняла решения о нападении на Украину

обновленоИзвестного украинского боксера Вирчиса нашли повешенным

Лукашенко рассказал, как долго намерен сидеть в кресле президента

Ляшко: 2022 может стать последним годом пандемии COVID-19

видеоАпелляцию по Порошенко перенесли

аудиоСБУ обнародовала доказательства планирования терактов в Одессе российским агентом

Все новости...
ЕС
Байден обсудит с европейскими лидерами кризис вокруг Украины
ЕС планирует расширить санкции против России из-за аннексии Крыма - Spiegel
ЕС пригрозил России масштабными последствиями за военную агрессию против Украины
Последние новости
17:47
Главы МИД Германии и Франции через неделю посетят Украину
17:47
Зеленский призвал мировых лидеров и СМИ не нагнетать панику и не вредить экономике Украины
17:45
Украинский ледокол "Ноосфера" впервые отправился в Антарктиду
17:29
Реальная зарплата в Украине выросла на 12% за год
17:25
видеоЗеленский собрал международные СМИ, чтобы успокоить партнеров
17:19
Google инвестирует 1 млрд долларов в одну из крупнейших телеком-компаний Индии
17:18
Кличко рассказал, как Киев готовится к возможным военным действиям
17:12
Госэкоинспекция: "АрселорМиттал Кривой Рог" нанесло ущерб окружающей среде на 300 тысяч
17:11
Расстрел караула: ГБР проводит обыск в военной части, где служил нацгвардеец
16:56
В МОН рассказали, сколько украинских школ перешли на дистанционку
Все новости...