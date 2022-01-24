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Танки, БМП, САУ, бронеавтомобілі: що прийшло в Білорусь на "навчання"

Понеділок, 24 січня 2022, 19:48
Фото з news.zerkalo.io

У Білорусь для навчань "Союзна рішучість – 2022", які розпочнуться 10 лютого, з Росії вже прийшла частина військової техніки, зокрема: бронеавтомобілі "Тигр", бойові машини піхоти БМП-3, тягачі МТ-ЛБ, танки Т-80БВ, САУ "Нона" та пересувні розвідувальні пункти.

Джерело: Zerkalo.io – проєкт колишньої команди TUT.ВY

Деталі: Хоча до російсько-білоруських навчань ще понад два тижні, ешелони з технікою вже прибувають на різні залізничні станції Білорусі.

Один із читачів Zerkalo.io надіслав відео, зняте 22 січня у першій половині дня – на кадрах видно платформи з цілою низкою російської військової техніки. За словами цієї людини, техніку везли у бік Барановичів.

На відео можна розглянути бронеавтомобілі "Тигр". На кадрах машина не озброєна, але залежно від моделі на неї можна ставити різну зброю: кулемети гвинтівкового чи великого калібру ("Корд" або "Печенег"), автоматичні 30-мм гармати чи станкові гранатомети АГС-30, гранатомети постановки димової завіси.

 

На платформах за вагонами видно 10 бойових машин – швидше за все, бойові машини піхоти (БМП-3). У них малокаліберна скорострільна гармата спарена зі 100-міліметровою зброєю. В армії Білорусі БМП-3 немає.

 

Далі на відео видно легкі багатоцільові гусеничні транспортери-тягачі МТ-ЛБ, які можуть буксирувати вантажі.

 

Відразу за МТ-ЛБ на відео йдуть платформи з танками, де білоруські журналісти впізнали машини Т-80БВ. Вони рухливі, але витрачають багато палива, тому Білорусь такі на озброєння не ставила й віддала перевагу Т-72. Російська армія зрідка привозила Т-80 до Білорусі, вони засвітилися, наприклад, на навчаннях "Захід-2017".

 

Наразі бойові машини, схожі на Т-80БВ, були помічені також у Речиці – журналістам надіслали відео.

В ешелоні, що йшов у бік Барановичів днями, були й 120-міліметрові авіадесантні самохідні установки "Нона-С", які можуть бути скинуті на парашутах і можуть боротися з піхотою та легкою бронетехнікою.

 

За "Нонами" видно техніку, схожу на пересувні розвідувальні пункти (ПРП) на шасі БМП-1. Вони використовуються, у тому числі, для вказування цілей для артилерії.

Швидше за все, до Білорусі прийде и інша техніка.

Найпотужнішим і найсучаснішим озброєнням, яке перекинуть у Білорусь, є зенітно-ракетні комплекси великої дальності С-400, винищувачі Су-35 та зенітні ракетно-гарматні комплекси "Панцир". Вони не стоять на озброєнні у Білорусі.

Теми: БілорусьРосіязброявійна
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