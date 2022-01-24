Танки, БМП, САУ, бронеавтомобили: что пришло в Беларусь на "учения"

В Беларусь для учений "Союзная решимость – 2022", которые начнутся 10 февраля, из России уже пришла часть военной техники, в частности: бронеавтомобили "Тигр", боевые машины пехоты БМП-3, тягачи МТ-ЛБ, танки Т-80БВ, САУ "Нона" и передвижные разведывательные пункты.

Источник: Zerkalo.io – проект бывшей команды TUT.ВY

Детали: Хотя до российско-беларусских учений еще больше двух недель, эшелоны с техникой уже прибывают на разные ж/д-станции Беларуси.

Один из читателей Zerkalo.io прислал видео, снятое 22 января в первой половине дня – на кадрах видны платформы с целым рядом российской военной техники. По словам этого человека, технику везли в сторону Барановичей.

На видео можно рассмотреть бронеавтомобили "Тигр". На кадрах машина не вооружена, но в зависимости от модели на нее можно ставить разное оружие: пулеметы винтовочного или крупного калибра ("Корд" или "Печенег"), автоматические 30-мм пушки или станковые гранатометы АГС-30, гранатометы постановки дымовой завесы.

На платформах за вагонами видны 10 боевых машин – скорее всего, боевые машины пехоты (БМП-3). У них малокалиберная скорострельная пушка спарена со 100-миллиметровым орудием. В армии Беларуси БМП-3 нет.

Далее на видео видны лёгкие многоцелевые гусеничные транспортёры-тягачи МТ-ЛБ, которые могут буксировать грузы.

Сразу за МТ-ЛБ на видео идут платформы с танками, в которых беларусские журналисты опознали машины Т-80БВ. Они подвижные, но расходуют много топлива, поэтому Беларусь такие на вооружение не ставила и предпочла Т-72. Российская армия изредка привозила Т-80 в Беларусь, они засветились, например, на учениях "Запад-2017".

Сейчас боевые машины, похожие на Т-80БВ, были замечены также в Речице – журналистам прислали видео.

В эшелоне, который шел в сторону Барановичей на днях, были и 120-миллиметровые авиадесантные самоходные установки "Нона-С", которые могут быть сброшены на парашютах и могут бороться с пехотой и легкой бронетехникой.

За "Нонами" видна техника, похожая на передвижные разведывательные пункты (ПРП) на шасси БМП-1. Они используются, в том числе, для указания целей для артиллерии.

Скорее всего, в Беларусь придет и другая техника.

Самое мощное и современное вооружение, которое перебросят в Беларусь, – это зенитно-ракетные комплексы большой дальности С-400, истребители Су-35 и зенитные ракетно-пушечные комплексы "Панцирь". Они не стоят на вооружении в Беларуси.