Канцлер Німеччини закликав до розсудливості при визначенні санкцій за вторгнення Росії

Канцлер Німеччини закликав Європу та Сполучені Штати ретельно обдумати вибір санкцій проти Росії за подальшу агресію проти України, зауваживши, що санкції не можуть не мати наслідків для Німеччини.

Про це Шольц заявив у інтерв’ю Sueddeutsche Zeitung, його цитує агентство Reuters, повідомляє "Європейська правда".

"Розсудливість диктує вибір заходів, які вплинуть на тих, хто порушує спільно узгоджені принципи", - заявив Шольц.

"Водночас, ми повинні враховувати наслідки, які це матиме для нас", - додав він, зазначивши, що нікому не слід плекати ілюзій, що є якісь заходи, які не будуть мати наслідків для Німеччини.

Серед низки можливих санкцій проти Росії Німеччина могла б зупинити газопровід "Північний потік-2" із Росії, але це може посилити кризу постачання газу до Європи, підкреслює агентство.

Шольц також відкинув побоювання, що Сполучені Штати та Європа можуть не домовитися про спільний набір антиросійських санкцій.

"У колі союзників ми погоджуємо можливі заходи. Це добре. Ми маємо вміти діяти у разі надзвичайної ситуації", - сказав він.

Європейський Союз погрожував Росії масштабними санкціями, а демократи в Сенаті США представили законопроєкт, який потенційно може покарати російських чиновників, військових лідерів та банківські установи РФ.

Шольц також відкинув вимогу Росії раз і назавжди виключити можливість членства України у трансатлантичному військовому союзі НАТО.

"Така гарантія не може бути надана", - сказав канцлер Німеччини.

Але він зазначив, що членство в НАТО країн Східної Європи "нині взагалі не стоїть на порядку денному".

Нагадаємо, 22 січня прем’єр-міністр Баварії Маркус Зьодер висловився проти жорстких санкцій проти Росії, заявивши, що вона не є ворогом Європи, та висловив переконання, що найближчим часом не може бути й мови про вступ України до НАТО.

Також Німеччина відмовилася від постачання зброї Україні. У неділю командувач ВМС Німеччини пішов у відставку через свою заяву про Путіна та Україну.

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