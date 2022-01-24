Канцлер Германии призвал к благоразумию при определении санкций за вторжение России

Канцлер Германии призвал Европу и Соединенные Штаты тщательно обдумать выбор санкций против России за дальнейшую агрессию против Украины, отметив, что санкции не могут не иметь последствий для Германии.

Об этом Шольц заявил в интервью Sueddeutsche Zeitung, его цитирует агентство Reuters, сообщает "Европейская правда".

"Благоразумие диктует выбор мер, которые повлияют на тех, кто нарушает совместно согласованные принципы", - заявил Шольц.

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"В то же время мы должны учитывать последствия, которые это будет иметь для нас", - добавил он, отметив, что никому не следует питать иллюзий, что есть какие-то меры, которые не будут иметь последствия для Германии.

Среди ряда возможных санкций против России Германия могла бы остановить газопровод "Северный поток-2" из России, но это может усугубить кризис поставок газа в Европу, подчеркивает агентство.

Шольц также отверг опасения, что Соединенные Штаты и Европа могут не договориться о совместном наборе антироссийских санкций.

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"В кругу союзников мы согласовываем возможные меры. Это хорошо. Мы должны уметь действовать в случае чрезвычайной ситуации", - сказал он.

Европейский Союз угрожал России масштабными санкциями, а демократы в Сенате США представили законопроект, который может наказать российских чиновников, военных лидеров и банковские учреждения РФ.

Шольц также исключил требование России раз и навсегда исключить возможность членства Украины в трансатлантическом военном союзе НАТО.

"Такая гарантия не может быть предоставлена", – сказал канцлер Германии.

Но он отметил, что членство в НАТО стран Восточной Европы "ныне вообще не стоит на повестке дня".

Напомним, 22 января премьер-министр Баварии Маркус Зедер высказался против жестких санкций в отношении России, заявив, что она не является врагом Европы, и выразил убеждение, что в ближайшее время не может быть и речи о вступлении Украины в НАТО.

Также Германия отказалась от поставок оружия Украине. В воскресенье командующий ВМС Германии ушел в отставку после своего заявления о Путине и Украине.