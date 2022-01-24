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У МЗС пожурили 4 держави, які "передчасно" запланували евакуацію з України

Понеділок, 24 січня 2022, 19:54
У МЗС пожурили 4 держави, які передчасно запланували евакуацію з України
Будівля МзС у Києві. Фото: пресслужба міністерства

У МЗС розповіли про 4 держави, які станом на 24 січня вирішили здійснити евакуацію частини дипломатичних співробітників і членів їх родин з України, та закликали уникати необдуманих кроків, які можуть посилити напругу.

Про це йдеться у заяві міністерства, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

У МЗС зазначили, що на території України знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, і станом на понеділок лише чотири держави повідомили українському міністерству про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

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"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", - заявили у відомстві.

Важливо, зазначили в МЗС, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією РФ. 

"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною.

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Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Теми: МЗССШАВелика БританіяНімеччинаАвстралія
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