У МЗС пожурили 4 держави, які "передчасно" запланували евакуацію з України
У МЗС розповіли про 4 держави, які станом на 24 січня вирішили здійснити евакуацію частини дипломатичних співробітників і членів їх родин з України, та закликали уникати необдуманих кроків, які можуть посилити напругу.
Про це йдеться у заяві міністерства, яка є у розпорядженні "Європейської правди".
У МЗС зазначили, що на території України знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, і станом на понеділок лише чотири держави повідомили українському міністерству про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.
"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", - заявили у відомстві.
Важливо, зазначили в МЗС, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією РФ.
"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною.
Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - йдеться у заяві.
Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.