Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

У МЗС пожурили 4 держави, які "передчасно" запланували евакуацію з України

Понеділок, 24 січня 2022, 20:54
Будівля МзС у Києві. Фото: пресслужба міністерства

У МЗС розповіли про 4 держави, які станом на 24 січня вирішили здійснити евакуацію частини дипломатичних співробітників і членів їх родин з України, та закликали уникати необдуманих кроків, які можуть посилити напругу.

Про це йдеться у заяві міністерства, яка є у розпорядженні "Європейської правди".

У МЗС зазначили, що на території України знаходяться 129 посольств та консульських установ іноземних держав, а також представництв міжнародних організацій, і станом на понеділок лише чотири держави повідомили українському міністерству про наміри здійснити евакуацію членів родин і частини співробітників або дозволити їм добровільно залишити українську територію. Це США, Велика Британія, Австралія та Німеччина.

"Решта держав, Європейський Союз, ОБСЄ, Рада Європи, ООН, НАТО та представництва інших міжнародних і регіональних організацій інформують МЗС про відсутність на цьому етапі планів здійснювати евакуацію або скорочення персоналу з огляду на відсутність достатніх причин для такого кроку", - заявили у відомстві.

Важливо, зазначили в МЗС, що такої позиції дотримуються і ті країни, дипломатичні представництва яких розташовані в регіонах України, які межують з територією РФ. 

"Висловлюємо вдячність нашим міжнародним партнерам, які тверезо оцінюють ситуацію, що склалася, і не вдаються до передчасних евакуаційних заходів. Це - справжній прояв солідарності з Україною.

Нині надзвичайно важливо уникати кроків, які можуть бути використані в інформаційному просторі задля посилення напруги в суспільстві, дестабілізації економічної та фінансової ситуації нашої держави", - йдеться у заяві.

Як повідомлялося, низка країн ЄС не мають наміру наслідувати приклад США і Британії і евакуйовувати співробітників своїх посольств у Києві.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у свою чергу заявив Європейський Союз не бачить причин для евакуації сімей дипломатів або співробітників свого представництва з України.

Теми: МЗССШАБританіяНімеччинаАвстралія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Глава німецької розвідки: РФ ще не прийняла рішення щодо нападу на Україну

оновленоВідомого українського боксера Вірчиса знайшли повішеним

Лукашенко розповів, як довго планує сидіти у кріслі президента

Ляшко: 2022 може стати останнім роком пандемії COVID-19

відеоАпеляцію щодо Порошенка перенесли

аудіоСБУ оприлюднила докази планування терактів в Одесі російським агентом

Усі новини...
МЗС
В МЗС назвали передчасним рішення США вивозити родини дипломатів
Заяви прем’єра Баварії підважують зусилля для запобігання агресії РФ – МЗС
У Німеччині знайшли поховання українських солдатів часів Другої світової
Останні новини
17:47
Глави МЗС Німеччини та Франції за тиждень відвідають Україну
17:47
Зеленський закликав світових лідерів і ЗМІ не нагнітати паніку і не шкодити економіці України
17:45
Український криголам "Ноосфера" вперше відправився до Антарктиди
17:29
Реальна зарплата в Україна зросла на 12% за рік
17:25
відеоЗеленський зібрав міжнародні ЗМІ, аби заспокоїти партнерів
17:19
Google інвестує 1 млрд доларів в одну з найбільших телеком-компаній Індії
17:18
Кличко розповів, як Київ готується до можливих воєнних дій
17:12
Держекоінспекція: "АрселорМіттал Кривий Ріг" завдало збитків довкіллю на 300 тисяч
17:11
Розстріл караулу: ДБР проводить обшук у військовій частині, де служив нацгвардієць
16:56
У МОН розповіли, скільки українських шкіл перейшли на дистанційку
Усі новини...