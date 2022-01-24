В МИДе пожурили 4 государства, которые "преждевременно" запланировали эвакуацию из Украины

В МИДе рассказали о 4 государствах, которые по состоянию на 24 января решили эвакуировать часть дипломатических сотрудников и членов их семей из Украины, и призвали избегать необдуманных шагов, которые могут усилить напряжение.

Об этом говорится в заявлении министерства, которым располагает "Европейская правда".

В МИД отметили, что на территории Украины находятся 129 посольств и консульских учреждений иностранных государств, а также представительств международных организаций, и по состоянию на понедельник только четыре государства сообщили украинскому министерству о намерениях эвакуировать членов семей и части сотрудников или разрешить им добровольно покинуть украинскую территорию. Это США, Великобритания, Австралия и Германия.

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"Остальные государства, Европейский Союз, ОБСЕ, Совет Европы, ООН, НАТО и представительства других международных и региональных организаций информируют МИД об отсутствии на этом этапе планов осуществлять эвакуацию или сокращение персонала ввиду отсутствия достаточных причин для такого шага", - заявили в ведомстве.

Важно, отметили в МИДе, что такой позиции придерживаются и те страны, дипломатические представительства которых расположены в регионах Украины, граничащих с территорией РФ.

"Выражаем благодарность нашим международным партнерам, которые трезво оценивают сложившуюся ситуацию и не прибегают к преждевременным эвакуационным мерам. Это - настоящее проявление солидарности с Украиной.

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В настоящее время очень важно избегать шагов, которые могут быть использованы в информационном пространстве для усиления напряжения в обществе, дестабилизации экономической и финансовой ситуации нашего государства", - говорится в заявлении.

Как сообщалось, ряд стран ЕС не намерены последовать примеру США и Британии и эвакуировать сотрудников своих посольств в Киеве.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель, в свою очередь, заявил, что Европейский Союз не видит причин для эвакуации семей дипломатов или сотрудников своего представительства из Украины.