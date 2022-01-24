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Кулеба підтримав ідею проведення зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві

Понеділок, 24 січня 2022, 20:13
Кулеба підтримав ідею проведення зустрічі глав МЗС Євросоюзу в Києві
Дмитро Кулеба. Фото: пресслужба МЗС

Глава МЗС України Дмитро Кулеба підтримав пропозицію провести зустріч міністрів закордонних справ країн ЄС у Києві.

Про це Кулеба написав у Twitter у понеділок ввечері, повідомляє "Європейська правда".

Глава МЗС прокоментував пост свого румунського колеги Богдана Ауреску, який повідомив, що виступив з ініціативою проведення такої зустрічі у Києві на засіданні глав МЗС ЄС у понеділок.

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За його словами, проведення зустрічі в українській столиці мала б висловити солідарність з Україною.

"Дорогий друже, дякую за цю чудову ідею. Раніше в грудні я закликав партнерів України саме до таких дій: візитів до України в січні-лютому. Ми будемо раді вітати глав дипломатії країн ЄС у Києві для проведення засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС", - написав Кулеба.

Після засідання міністрів закордонних справ Євросоюзу у понеділок глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель підтвердив, що така пропозиція прозвучала на зустрічі. 

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"Так, це була одна із пропозицій. Чому б і ні?" - сказав Боррель у відповідь на питання журналістів.

Він зазначив, що міністри можуть зустрітися "будь-де, і в Києві теж",  якщо буде єдність із цього питання.

Теми: Кулеба ДмитроМЗСЄС
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