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Кулеба поддержал идею проведения встречи глав МИД Евросоюза в Киеве

Понедельник, 24 января 2022, 20:13
Кулеба поддержал идею проведения встречи глав МИД Евросоюза в Киеве
Дмитрий Кулеба. Фото: пресс-служба МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба поддержал предложение провести встречу министров иностранных дел стран ЕС в Киеве.

Об этом Кулеба написал в Twitter в понедельник вечером, сообщает "Европейская правда".

Глава МИД прокомментировал пост своего румынского коллеги Богдана Ауреску, который сообщил, что выступил с инициативой проведения такой встречи в Киеве на заседании глав МИД ЕС в понедельник.

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По его словам, проведение встречи в украинской столице должно выразить солидарность с Украиной.

"Дорогой друг, спасибо за эту замечательную идею. Ранее в декабре я призвал партнеров Украины именно к таким действиям: визитам в Украину в январе-феврале. Мы будем рады приветствовать глав дипломатии стран ЕС в Киеве для проведения заседания Совета министров иностранных дел ЕС", – написал Кулеба.

После заседания министров иностранных дел Евросоюза в понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель подтвердил, что это предложение прозвучало на встрече.

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"Да, это было одно из предложений. Почему бы и нет?" – сказал Боррель в ответ на вопросы журналистов.

Он отметил, что министры могут встретиться "где-угодно, и в Киеве тоже", если будет единство по этому вопросу.

Темы: Кулеба ДмитрийМИДЕС
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