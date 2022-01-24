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Тимошенко провела майже місяць у Дубаї – джерело

Понеділок, 24 січня 2022, 21:13
Тимошенко провела майже місяць у Дубаї – джерело
Юлія Тимошенко на засіданні у Верховній Раді. Фото: партія "Батьківщина"

Голова фракції "Батьківщина" і народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.

Джерело: джерело "Української правди" в Державній прикордонній службі

Деталі: Як повідомляє джерело УП у прикордонній службі, Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради в парламенті перед сесійним тижнем.

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За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.

Тимошенко покидає термінал у міжнародному аеропоту
Тимошенко покидає VIP-термінал у міжнародному аеропоту "Бориспіль" 23 січня
Фото: Михайло Ткач, Уп

Михайло Ткач, УП
Теми: ТимошенкоБатьківщина
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