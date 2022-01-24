Тимошенко провела майже місяць у Дубаї – джерело
Понеділок, 24 січня 2022, 22:13
Голова фракції "Батьківщина" і народна депутатка Юлія Тимошенко провела майже місяць у Дубаї в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Джерело: джерело "Української правди" в Державній прикордонній службі
Деталі: Як повідомляє джерело УП у прикордонній службі, Тимошенко вилетіла з України до ОАЕ 27 грудня, а повернулась 23 січня, напередодні проведення погоджувальної ради в парламенті перед сесійним тижнем.
За даними співрозмовників УП, донька Тимошенко разом із родиною нещодавно переїхала до Дубая.
Михайло Ткач, УП