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Тимошенко пробыла почти месяц в Дубае – источник

Понедельник, 24 января 2022, 22:13
Юлия Тимошенко на заседании парламента в декабре. Фото: партия "Баькивщына"

Глава фракции "Батькивщына" и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: источник "Украинской правды" в Государственной пограничной службе

Детали: Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.

Тимошенко покидает терминал международного аэропорта
Тимошенко покидает VIP-терминал международного аэропорта "Борисполь" 23 января
Фото: Михаил Ткач, Уп

Михаил Ткач, УП
Темы: ТимошенкоБатькивщина


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