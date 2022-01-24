Тимошенко пробыла почти месяц в Дубае – источник
Понедельник, 24 января 2022, 21:13
Глава фракции "Батькивщына" и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.
Источник: источник "Украинской правды" в Государственной пограничной службе
Детали: Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.
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По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.
Михаил Ткач, УП