Тимошенко пробыла почти месяц в Дубае – источник

Юлия Тимошенко на заседании парламента в декабре. Фото: партия "Баькивщына"

Глава фракции "Батькивщына" и народная депутат Юлия Тимошенко провела почти месяц в Дубае в Объединенных Арабских Эмиратах.

Источник: источник "Украинской правды" в Государственной пограничной службе

Детали: Как сообщает источник УП в пограничной службе, Тимошенко вылетела из Украины в ОАЭ 27 декабря, а вернулась 23 января, накануне проведения согласительного совета в парламенте перед сессионной неделей.

По данным собеседников УП, дочь Тимошенко вместе с семьей недавно переехала в Дубай.