Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Американський винищувач аварійно сів у Південно-Китайському морі, є постраждалі

Понеділок, 24 січня 2022, 23:35
Американський винищувач аварійно сів у Південно-Китайському морі, є постраждалі
ФОТО: GETTY IMAGES

Американський військовий літак F-35C здійснив аварійну посадку на палубу авіаносця USS Carl Vinson у Південно-Китайському морі, відтак сім американських військовослужбовців зазнали поранень.

Джерело: Reuters з посиланням на ВМС США

Деталі: Зазначається, що пілот "благополучно катапультувався з літака і був евакуйований за допомогою військового вертольота".

Реклама:

Трьом із співробітників була потрібна евакуація до лікарні в Манілі, а чотирьом надали допомогу на борту авіаносця,.

Стан всього евакуйованого персоналу оцінюється як стабільний.

Як повідомляється, інцидент стався під час "звичайних польотів" у Південно-Китайському морі. Причина "нещасного випадку у польоті" розслідується.

ВІДЕО ДНЯ

Дві авіаносні ударні групи ВМС США на чолі з авіаносцями "Карл Вінсон" та "Авраам Лінкольн" розпочали операції у Південно-Китайському морі в неділю. Авіаносці увійшли до спірного моря для тренувань, оскільки Тайвань повідомив про нове вторгнення китайських ВПС.

Теми: США
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
США
Держдеп висловився про переговори Ердогана з Путіним
Три чверті американців вважають Байдена застарим для другого терміну - опитування
Citibank згортає мережу банкоматів у Росії
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: