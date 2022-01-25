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Американський винищувач аварійно сів у Південно-Китайському морі, є постраждалі

Вівторок, 25 січня 2022, 00:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Американський військовий літак F-35C здійснив аварійну посадку на палубу авіаносця USS Carl Vinson у Південно-Китайському морі, відтак сім американських військовослужбовців зазнали поранень.

Джерело: Reuters з посиланням на ВМС США

Деталі: Зазначається, що пілот "благополучно катапультувався з літака і був евакуйований за допомогою військового вертольота".

Трьом із співробітників була потрібна евакуація до лікарні в Манілі, а чотирьом надали допомогу на борту авіаносця,.

Стан всього евакуйованого персоналу оцінюється як стабільний.

Як повідомляється, інцидент стався під час "звичайних польотів" у Південно-Китайському морі. Причина "нещасного випадку у польоті" розслідується.

Дві авіаносні ударні групи ВМС США на чолі з авіаносцями "Карл Вінсон" та "Авраам Лінкольн" розпочали операції у Південно-Китайському морі в неділю. Авіаносці увійшли до спірного моря для тренувань, оскільки Тайвань повідомив про нове вторгнення китайських ВПС.

Теми: США
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