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Американский истребитель аварийно сел в Южно-Китайском море, есть пострадавшие

Вторник, 25 января 2022, 00:35
ФОТО: GETTY IMAGES

Американский военный самолет F-35C совершил аварийную посадку на палубу авианосца USS Carl Vinson в Южно-Китайском море, поэтому семь американских военнослужащих получили ранения.

Источник: Reuters со ссылкой на ВМС США

Детали: Отмечается, что пилот "благополучно катапультировался с самолета и был эвакуирован с помощью военного вертолета".

Трем из сотрудников требовалась эвакуация в больницу в Маниле, а четырем оказали помощь на борту авианосца.

Состояние всего эвакуированного персонала оценивается как стабильное.

Как сообщается, инцидент произошел во время "обычных полетов" в Южно-Китайском море. Причина "несчастного случая в полете" расследуется.

Две авианосные ударные группы ВМС США во главе с авианосцами "Карл Уинсон" и "Авраам Линкольн" приступили к операциям в Южно-Китайском море в воскресенье. Авианосцы вошли в спорное море для тренировок, поскольку Тайвань сообщил о новом вторжении китайских ВВС.

Темы: США


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