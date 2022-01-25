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Хусити випустили ракети по авіабазі в ОАЕ

Вівторок, 25 січня 2022, 00:54
Хусити випустили ракети по авіабазі в ОАЕ

Єменський рух хуситів, пов'язаний з Іраном, завдав ракетного удару по ОАЕ.

Джерело: Reuters

Деталі: Зазначається, що удар був націлений на базу Аль-Дафра, де розміщувалися американські військові. Їх відправили до бункерів.

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Представник хуситів заявив, що група запустила балістичні ракети "Зульфікар" по авіабазі Аль-Дафра  та інших "чутливих цілях", а також запустила дрони у бік Дубаї.

Міністерство закордонних справ ОАЕ  назвало напад "злочинною ескалацією" та заявило, що має право на відповідь.

Військові США заявили, що випустили кілька ракет-перехоплювачів Patriot по двох ракетах, що наближаються, і визнали одночасні зусилля збройних сил ОАЕ.

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Представник Центрального командування США, який представляє сили США на Близькому Сході, зазначив, що спільні зусилля запобігли удару ракет по базі.

Атака стала другою за тиждень атакою на ОАЕ. 17 січня хусити завдали удару по складу пального в Абу-Дабі, вбивши трьох людей.

Хусити воюють з військовою коаліцією, яку очолює Саудівська Аравія і до якої належать ОАЕ. Вони  заявили, що прагнуть покарати державу Перської затоки за підтримку ополченців, які блокують їхні спроби захопити нафтовидобувні райони Ємену.

Теми: Близький Схід
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