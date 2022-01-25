Хуситы выпустили ракеты по авиабазе в ОАЭ

Йеменское движение хуситов, связанное с Ираном, нанесло ракетный удар по ОАЭ.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что удар был нацелен на базу Аль-Дафра, где размещались американские военные. Их отправили в бункеры.

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Представитель хуситов заявил, что группа запустила баллистические ракеты "Зульфикар" по авиабазе Аль-Дафра и других "чувствительных целях", а также запустила дроны в сторону Дубаи.

Министерство иностранных дел ОАЭ назвало нападение "преступной эскалацией" и заявило, что имеет право на ответ.

Военные США заявили, что выпустили несколько ракет-перехватчиков Patriot по приближающимся двум ракетам и признали одновременные усилия вооруженных сил ОАЭ.

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Представитель Центрального командования США, представляющий силы США на Ближнем Востоке, отметил, что совместные усилия предотвратили удар ракет по базе.

Атака стала второй за неделю атакой на ОАЭ. 17 января хуситы нанесли удар по складу горючего в Абу-Даби, убив троих человек.

Хуситы воюют с военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией и к которой принадлежат ОАЭ. Они заявили, что стремятся наказать государство Персидского залива за поддержку ополченцев, которые блокируют их попытки захватить нефтедобывающие районы Йемена.