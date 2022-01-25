Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хуситы выпустили ракеты по авиабазе в ОАЭ

Вторник, 25 января 2022, 00:54
Хуситы выпустили ракеты по авиабазе в ОАЭ

Йеменское движение хуситов, связанное с Ираном, нанесло ракетный удар по ОАЭ.

Источник: Reuters

Детали: Отмечается, что удар был нацелен на базу Аль-Дафра, где размещались американские военные. Их отправили в бункеры.

Реклама:

Представитель хуситов заявил, что группа запустила баллистические ракеты "Зульфикар" по авиабазе Аль-Дафра и других "чувствительных целях", а также запустила дроны в сторону Дубаи.

Министерство иностранных дел ОАЭ назвало нападение "преступной эскалацией" и заявило, что имеет право на ответ.

Военные США заявили, что выпустили несколько ракет-перехватчиков Patriot по приближающимся двум ракетам и признали одновременные усилия вооруженных сил ОАЭ.

ВИДЕО ДНЯ

Представитель Центрального командования США, представляющий силы США на Ближнем Востоке, отметил, что совместные усилия предотвратили удар ракет по базе.

Атака стала второй за неделю атакой на ОАЭ. 17 января хуситы нанесли удар по складу горючего в Абу-Даби, убив троих человек.

Хуситы воюют с военной коалицией, возглавляемой Саудовской Аравией и к которой принадлежат ОАЭ. Они  заявили, что стремятся наказать государство Персидского залива за поддержку ополченцев, которые блокируют их попытки захватить нефтедобывающие районы Йемена.

Темы: Ближний Восток
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Ближний Восток
США перебрасывают истребители F-22 на Ближний Восток из-за провокаций России
Мы не оставим вакуум, чтобы его заполнили Китай, Россия или Иран – Байден о Ближнем Востоке
Крупнейший НПЗ Японии отказался от российской нефти: заменит нефтью с Ближнего Востока
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: