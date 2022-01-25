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Хакери атакували МЗС Канади

Вівторок, 25 січня 2022, 03:40
ФОТО: GETTY IMAGES

Минулого тижня хакери здійснили кібератаку на Міністерство закордонних справ Канади.

Джерело: Reuters з посиланням на Раду казначейства Канади, джерела CBC, National Post

Деталі: "Кіберінцидент" стався 19 січня, коли канадська агенція радіотехнічної розвідки заявила, що мережеві оператори критичної інфраструктури повинні посилити свій захист від загроз, спонсорованих Росією.

Зазначається, що деякі інтернет-сервіси зараз не працюють. Триває робота щодо їхнього відновлення.

Немає жодних ознак того, що будь-які інші урядові відомства постраждали.

Хто, на думку Оттави, відповідальний за цю атаку, не розкривається.

Джерело в уряді повідомило CBC, що з огляду на складність кібератак може пройти кілька днів, перш ніж джерело атаки буде ідентифіковано.

Зазначається, що CBC переглянуло внутрішні електронні листи, які свідчать, що канадські представництва за кордоном сьогодні мають проблеми з електронним зв'язком і що протягом кількох годин неможливо було надіслати електронного листа цим посольствам.

Нагадаємо: 21 січня стало відомо, що Канада надасть уряду України кредит у розмірі до 120 мільйонів канадських доларів на тлі спроб Росії дестабілізувати Україну. Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо заявив, що Росія прагне дестабілізувати Україну, в тому числі й економічно, а цей кредит допоможе підтримати економічну стійкість України.

Теми: Канадахакери
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