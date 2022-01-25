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Хакеры атаковали МИД Канады

Вторник, 25 января 2022, 03:40
ФОТО: GETTY IMAGES

На минувшей неделе хакеры совершили кибератаку на Министерство иностранных дел Канады.

Источник: Reuters со ссылкой на Совет казначейства Канады, источники CBC, National Post

Детали: "Киберинцидент" произошел 19 января, когда канадское агентство радиотехнической разведки заявило, что сетевые операторы критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, спонсируемых Россией.

Отмечается, что некоторые Интернет-сервисы сейчас не работают. Продолжается работа по их восстановлению.

Нет никаких признаков того, что какие-либо другие правительственные ведомства пострадали.

Кто, по мнению Оттавы, ответственен за эту атаку, не раскрывается.

Источник в правительстве сообщил CBC, что, учитывая сложность кибератак, может пройти несколько дней, прежде чем источник атаки будет идентифицирован.

Отмечается, что CBC пересмотрело внутренние электронные письма, свидетельствующие, что канадские представительства за рубежом сегодня испытывают проблемы с электронной связью и что в течение нескольких часов невозможно было отправить электронное письмо этим посольствам.

Напомним: 21 января стало известно, что Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически, а этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины.

Темы: Канадахакеры


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