Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Хакеры атаковали МИД Канады

Вторник, 25 января 2022, 02:40
Хакеры атаковали МИД Канады
ФОТО: GETTY IMAGES

На минувшей неделе хакеры совершили кибератаку на Министерство иностранных дел Канады.

Источник: Reuters со ссылкой на Совет казначейства Канады, источники CBC, National Post

Детали: "Киберинцидент" произошел 19 января, когда канадское агентство радиотехнической разведки заявило, что сетевые операторы критической инфраструктуры должны усилить свою защиту от угроз, спонсируемых Россией.

Реклама:

Отмечается, что некоторые Интернет-сервисы сейчас не работают. Продолжается работа по их восстановлению.

Нет никаких признаков того, что какие-либо другие правительственные ведомства пострадали.

Кто, по мнению Оттавы, ответственен за эту атаку, не раскрывается.

ВИДЕО ДНЯ

Источник в правительстве сообщил CBC, что, учитывая сложность кибератак, может пройти несколько дней, прежде чем источник атаки будет идентифицирован.

Отмечается, что CBC пересмотрело внутренние электронные письма, свидетельствующие, что канадские представительства за рубежом сегодня испытывают проблемы с электронной связью и что в течение нескольких часов невозможно было отправить электронное письмо этим посольствам.

Напомним: 21 января стало известно, что Канада предоставит правительству Украины кредит в размере до 120 миллионов канадских долларов на фоне попыток России дестабилизировать Украину. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Россия стремится дестабилизировать Украину, в том числе экономически, а этот кредит поможет поддержать экономическую устойчивость Украины.

Темы: Канадахакеры
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Ограничения, штрафы и тюрьма: какие санкции предлагает Кабмин для нарушителей мобилизации

Все новости...
Канада
Канада хочет усилить свою роль в антикоррупционных проектах в Украине – посол
ДТП с украинцами в Италии: МИД говорит о четырех госпитализированных в тяжелом состоянии
Украина и Канада начали переговоры о гарантиях безопасности
Последние новости
23:50
ОбновленоРоссияне запустили ударные БПЛА с юга, летят на Хмельницкую область
23:44
В Харьковской ОВА опровергли заявления об оккупации Синьковки
23:20
Оккупанты за день за день 17 раз обстреляли приграничье Сумщины
23:12
В Англии спасли собаку, которая исчезла 7 лет назад и выживала в дикой природе
22:39
Экономические новости 26 декабря: что будет с метро на Виноградарь, в Минфине назвали цену войны в 2023 году
22:34
Пассажиры херсонского поезда безопасно добрались до Николаева автобусами
22:03
фото, обновленоСМИ: Спутник показал еще одно затонувшее судно в Феодосии
22:02
Правительство России обязало регионы срочно повысить цены на электричество для населения
21:56
ОбновленоАрмия РФ нанесла удар по железнодорожному вокзалу Херсона, погиб полицейский
21:55
Закон про мобилизацию, электронные повістки, отстрочка, демобилизация та реестр должников. Какие изменения в законопроекте от Кабмина
Все новости...
Реклама: