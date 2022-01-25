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У Буркіна-Фасо стався військовий переворот

Вівторок, 25 січня 2022, 03:39
У Буркіна-Фасо стався військовий переворот
ФОТО: GETTY IMAGES

Армія Буркіна-Фасо заявила, що скинула президента Роша Каборе, призупинила дію конституції, розпустила уряд та національні збори та закрила кордони країни.

Джерело: Reuters

Деталі: Заява була зроблена від імені раніше невідомої організації – Патріотичного руху за захист та відновлення, або MPSR, до складу якого входять усі підрозділи армії.

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У заяві йшлося про погіршення ситуації з безпекою та про те, що армія назвала нездатністю Каборе об'єднати західноафриканську націю та ефективно реагувати на виклики, зокрема на ісламістський повстанський рух. Двома днями раніше в столиці Уагадугу в армійських таборах спалахнула стрілянина, коли солдати вимагали більше ресурсів для своєї боротьби з ісламістськими бойовиками.

MPSR заявила, що запропонує графік відновлення конституційного порядку "в розумні терміни після консультацій з різними верствами населення".

В оголошенні говорилося, що захоплення було здійснено без насильства і що затримані перебувають у безпечному місці.

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У понеділок місцезнаходження Каборе було невідоме, і відомості про його становище є суперечливими. Reuters пише, що вночі в районі резиденції Каборе чути було інтенсивну стрілянину. Раніше партія Каборе заявила, що він зазнав замаху, але не повідомила подробиць. Повідомлялося, що його особиста резиденція була розграбована.

Державний департамент США заявив, що йому відомі повідомлення про те, що Кабор був затриманий військовими, і закликав до його звільнення. Він додав, що було "надто рано" офіційно охарактеризувати події.

Каборе зіткнувся з хвилями протестів останніми місяцями на тлі розчарування у зв'язку з убивствами мирних жителів та солдатів бойовиками, деякі з яких мають зв'язки з "Ісламською державою" та "Аль-Каїдою".

Армійські путчі призвели до повалення урядів за останні 18 місяців у Малі та Гвінеї. Військові також прийшли до влади в Чаді минулого року після того, як президент Ідрісс Дебі  загинув.

Теми: Африка
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