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В Буркина-Фасо произошел военный переворот

Вторник, 25 января 2022, 04:39
ФОТО: GETTY IMAGES

Армия Буркина-Фасо заявила, что свергла президента Роша Каборе, приостановила действие конституции, распустила правительство и национальное собрание и закрыла границы страны.

Источник: Reuters

Детали: Заявление было сделано от имени ранее неизвестной организации – Патриотического движения за защиту и восстановление, или MPSR, в состав которого входят все подразделения армии.

В заявлении говорилось об ухудшении ситуации с безопасностью и о том, что армия назвала неспособностью Каборе объединить западноафриканскую нацию и эффективно реагировать на вызовы, в частности, на исламистское повстанческое движение. Двумя днями ранее в столице Уагадугу в армейских лагерях вспыхнула стрельба, когда солдаты требовали больше ресурсов для своей борьбы с исламистскими боевиками.

MPSR заявила, что предложит график восстановления конституционного порядка "в разумные сроки после консультаций с разными слоями населения".

В объявлении говорилось, что захват был совершен без насилия и что задержанные находятся в безопасном месте.

В понедельник местонахождение Каборе было неизвестно, и сведения о его положении противоречивы. Reuters пишет, что ночью в районе резиденции Каборе слышна была интенсивная стрельба. Ранее партия Каборе заявила, что на него совершали покушение, но не сообщила подробностей. Сообщалось, что его личная резиденция была разграблена.

Государственный департамент США заявил, что ему известны сообщения о том, что Каборе был задержан военными, и призвал к его освобождению. Он добавил, что было "слишком рано" официально охарактеризовать события.

Каборе столкнулся с волнами протестов в последние месяцы на фоне разочарования в связи с убийствами мирных жителей и солдат боевиками, некоторые из которых имеют связи с "Исламским государством" и "Аль-Каидой".

Армейские путчи привели к свержению правительств за последние 18 месяцев в Мали и Гвинее. Военные также пришли к власти в Чаде в прошлом году после того, как президент Идрис Деби погиб.

Темы: Африка


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