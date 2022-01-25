Вісім людей загинули в тисняві перед футбольним матчем в Камеруні

Вісім людей загинули і близько 50 дістали поранення внаслідок тисняви ​​біля камерунського футбольного стадіону Олембе перед матчем Кубка африканських націй.

Джерело: AFP з посиланням на попередній звіт міністерства охорони здоров'я

Деталі: Як зазначається, зокрема, загинули дві 30-річні жінки, четверо 30-річних чоловіків, одна дитина.

Реклама:

Натовп намагався пройти через південний вхід на щоб подивитися, як країна-господар грає з Коморськими островами. Хоча місткість стадіону в 60 тисяч осіб була обмежена в зв’язку з коронавірусом, 60-% межа підвищується до 80%, коли грають камерунські "Неприборкані леви".

Стадіон Олембе знаходиться в столиці Яунді.

Конфедерація африканського футболу (CAF), яка проводить головне змагання континенту, заявила, що "розслідує ситуацію та намагається отримати більш детальну інформацію про те, що сталося".

ВІДЕО ДНЯ

AFP пише, що переповненість футбольних матчів у всьому світі призвела до десятків смертей.

Зокрема в Гватемалі у жовтні 1996 року 90 людей загинули внаслідок тисняви ​​під час відбірного матчу чемпіонату світу між приймаючою країною та Коста-Рикою.

У квітні 2001 року 43 особи загинули в тисняві на стадіоні "Еліс Парк" в Йоганнесбурзі.