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Вісім людей загинули в тисняві перед футбольним матчем в Камеруні

Вівторок, 25 січня 2022, 06:20
Вісім людей загинули в тисняві перед футбольним матчем в Камеруні
ФОТО: GETTY IMAGES

Вісім людей загинули і близько 50 дістали поранення внаслідок тисняви ​​біля камерунського футбольного стадіону Олембе перед матчем Кубка африканських націй.

Джерело: AFP з посиланням на попередній звіт міністерства охорони здоров'я

Деталі: Як зазначається, зокрема, загинули дві 30-річні жінки, четверо 30-річних чоловіків, одна дитина.

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Натовп намагався пройти через південний вхід на щоб подивитися, як країна-господар грає з Коморськими островами. Хоча місткість стадіону в 60 тисяч осіб була обмежена в зв’язку з коронавірусом, 60-%  межа підвищується до 80%, коли грають камерунські "Неприборкані леви".

Стадіон Олембе знаходиться в столиці Яунді.

Конфедерація африканського футболу (CAF), яка проводить головне змагання континенту, заявила, що "розслідує ситуацію та намагається отримати більш детальну інформацію про те, що сталося".

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AFP пише, що переповненість футбольних матчів у всьому світі призвела до десятків смертей.

Зокрема в Гватемалі у жовтні 1996 року 90 людей загинули внаслідок тисняви ​​під час відбірного матчу чемпіонату світу між приймаючою країною та Коста-Рикою.

У квітні 2001 року 43 особи загинули в тисняві на стадіоні "Еліс Парк" в Йоганнесбурзі.

Теми: Африкафутбол
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