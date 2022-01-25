Восемь человек погибли в давке перед футбольным матчем в Камеруне
Восемь человек погибли и около 50 получили ранения в результате давки у камерунского футбольного стадиона Олембе перед матчем Кубка африканских наций.
Источник: AFP со ссылкой на предварительный отчет министерства здравоохранения
Детали: Как отмечается, в частности, погибли две 30-летние женщины, четверо 30-летних мужчин, один ребенок.
Толпа пыталась пройти через южный вход на чтобы посмотреть, как страна-хозяин играет с Коморскими островами. Хотя вместимость стадиона в 60 тысяч человек была ограничена в связи с коронавирусом, 60-процентный предел повышается до 80%, когда играют камерунские "Необузданные львы".
Конфедерация африканского футбола (CAF), проводящая главное соревнование континента, заявила, что "расследует ситуацию и пытается получить более подробную информацию о случившемся".
Стадион Олембе находится в столице Яунди.
AFP пишет, что переполненность футбольных матчей по всему миру привела к десяткам смертей.
В частности в Гватемале в октябре 1996 года 90 человек погибли в результате давки во время отборочного матча чемпионата мира между принимающей страной и Коста-Рикой.
В апреле 2001 года 43 человека погибли в давке на стадионе "Элис Парк" в Йоханнесбурге.