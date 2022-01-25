За добу в Україні додалося понад 19 тисяч нових хворих на ковід, 161 людина померла
Вівторок, 25 січня 2022, 07:29
За добу 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померла 161 людина.
Джерело: Міністерство охорони здоров'я
Деталі: Серед нових хворих - 2 809дітей та 594 медпрацівників.
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Також за минулу добу: було госпіталізовано 1 507 осіб, зафіксовано летальних випадків – 161, одужали 5 863 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 3 889 488 осіб;
- одужало – 3 591 201 особа;
- летальних випадків – 99 443;
- проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.
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Українська правда