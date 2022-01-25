За добу в Україні додалося понад 19 тисяч нових хворих на ковід, 161 людина померла

За добу 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померла 161 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих - 2 809дітей та 594 медпрацівників.

Також за минулу добу: було госпіталізовано 1 507 осіб, зафіксовано летальних випадків – 161, одужали 5 863 особи.

За весь час пандемії в Україні: