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За добу в Україні додалося понад 19 тисяч нових хворих на ковід, 161 людина померла

Вівторок, 25 січня 2022, 08:29

За добу 24 січня в Україні зафіксували 19 118 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, померла 161 людина.

Джерело: Міністерство охорони здоров'я

Деталі: Серед нових хворих - 2 809дітей та 594 медпрацівників.

Також за минулу добу: було госпіталізовано 1 507 осіб, зафіксовано летальних випадків – 161,  одужали 5 863 особи.

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіло – 3 889 488 осіб;
  • одужало – 3 591 201 особа;
  • летальних випадків – 99 443;
  • проведено ПЛР-тестувань – 17 581 514.

Українська правда
Теми: коронавірусCovid-2019
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