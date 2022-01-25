За сутки в Украине прибавилось более 19 тысяч новых больных ковидом, 161 человек умер
Вторник, 25 января 2022, 08:29
За сутки 24 января в Украине зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 161 человек.
Источник: Министерство здравоохранения
Детали: Среди новых больных – 2 809 детей и 594 медработников.
Также за минувшие сутки: было госпитализировано 1 507 человек, зафиксировано летальных исходов – 161, выздоровели 5 863 человека.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 889 488 человек;
- поправилось – 3 591 201 человек;
- летальных исходов – 99 443;
- проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.
Украинская правда