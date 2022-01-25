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За сутки в Украине прибавилось более 19 тысяч новых больных ковидом, 161 человек умер

Вторник, 25 января 2022, 08:29

За сутки 24 января в Украине зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 161 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 2 809 детей и 594 медработников.

Также за минувшие сутки: было госпитализировано 1 507 человек, зафиксировано летальных исходов – 161, выздоровели 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело – 3 889 488 человек;
  • поправилось – 3 591 201 человек;
  • летальных исходов – 99 443;
  • проведено ПЦР-тестирований – 17 581 514.

Украинская правда
Темы: коронавирусCovid-2019


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