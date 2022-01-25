За сутки в Украине прибавилось более 19 тысяч новых больных ковидом, 161 человек умер

За сутки 24 января в Украине зафиксировали 19 118 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, умер 161 человек.

Источник: Министерство здравоохранения

Детали: Среди новых больных – 2 809 детей и 594 медработников.

Также за минувшие сутки: было госпитализировано 1 507 человек, зафиксировано летальных исходов – 161, выздоровели 5 863 человека.

За все время пандемии в Украине: