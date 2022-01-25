Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна знову опустилася в індексі сприйняття корупції

Вівторок, 25 січня 2022, 09:17
Україна знову опустилася в індексі сприйняття корупції
Інфографіка ТІ

Україна посіла 122 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2021, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона займала 117 сходинку.  

Джерело: Transparency International Ukraine

Дослівно TIU: "32 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2021 рік. Наш показник знизився на один бал, і тепер Україна у CPI посідає 122 місце зі 180 країн".

Реклама:

Пряма мова виконавчого директора Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрія Боровика: "Це зниження в межах похибки свідчить про період застою. Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних обіцянок.

З одного боку, відновлено суттєву частину антикорупційної реформи після рішення КСУ у 2020 році та прийнято базові закони для перезапуску ВККС та ВРП. А з іншого, досі присутні негативні практики, які нівелюють досягнення – наприклад, втручання у справу Татарова, затягування з обранням керівництва САП, виведення певних публічних закупівель до річниць Конституції та Незалежності з-під дії профільного закону.

Ми маємо пам’ятати, що відхилення від антикорупційного порядку денного грає на руку як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам України".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: З-поміж сусідів Україна знову вище лише за Росію ­­– країна-агресор також втратила 1 пункт і тепер з 29-ма балами посідає 136 місце. 

 

Також знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі – 41 бал (-6 балів, 82 місце).

Польща свої показники не змінила і залишилася лідеркою серед наших сусідів – 56 балів і 42 місце. 

Словаччині, Румунії та Молдові вдалося за рік покращити свої бали.

Лідерами рейтингу незмінно залишаються Данія (88 балів) та Нова Зеландія (88 балів), також цього року до них приєдналася Фінляндія (88 балів) – ці три країни ділять першу сходинку.

У кінці списку залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).

Трансперенсі Інтернешнл окреслила 5 кроків, які допоможуть у боротьбі з корупцією в Україні:

  • завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми: Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного антикорупційного бюро України,
  • ухвалити державну Антикорупційну стратегію та програму з її імплементації,
  • провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією,
  • забезпечити прозорий облік державної власності та продовжити курс на приватизацію,
  • мінімізувати ризики ухвалення законопроєктів, які виводять закупівлі з-під дії закону про публічні закупівлі.

Для довідки: Індекс сприйняття корупції – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

Передісторія:

  • Україна посіла 117 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2020, піднявшись у рейтингу на 3 бали.
  • Україна у 2019 році втратила два бали в рейтингу сприйняття корупції у порівнянні з 2018 роком і повернулася на рівень 2017 року, посівши 126-те місце зі 180.

Українська правда
Теми: Українакорупція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

фотоУ Києві демонтували ще один пам'ятник

Усі новини...
Україна
Роль грузинсьĸого "десанту" у нашій спільній боротьбі за свободу 
Обстріл "Десни" в 2022: загиблих визнали "зниклими безвісті", а порушення в частині замовчали
В Україну повернули тіла ще 84 полеглих захисників
Останні новини
03:04
У кількох областях оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: