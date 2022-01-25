Україна знову опустилася в індексі сприйняття корупції

Україна посіла 122 місце серед 180 країн в Індексі сприйняття корупції-2021, опустившись у рейтингу на 5 пунктів порівняно з минулим роком, коли вона займала 117 сходинку.

Джерело: Transparency International Ukraine

Дослівно TIU: "32 бали зі 100 можливих отримала Україна в Індексі сприйняття корупції за 2021 рік. Наш показник знизився на один бал, і тепер Україна у CPI посідає 122 місце зі 180 країн".

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Пряма мова виконавчого директора Трансперенсі Інтернешнл Україна Андрія Боровика: "Це зниження в межах похибки свідчить про період застою. Влада затягує виконання багатьох важливих антикорупційних обіцянок.

З одного боку, відновлено суттєву частину антикорупційної реформи після рішення КСУ у 2020 році та прийнято базові закони для перезапуску ВККС та ВРП. А з іншого, досі присутні негативні практики, які нівелюють досягнення – наприклад, втручання у справу Татарова, затягування з обранням керівництва САП, виведення певних публічних закупівель до річниць Конституції та Незалежності з-під дії профільного закону.

Ми маємо пам’ятати, що відхилення від антикорупційного порядку денного грає на руку як внутрішнім, так і зовнішнім ворогам України".

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Деталі: З-поміж сусідів Україна знову вище лише за Росію ­­– країна-агресор також втратила 1 пункт і тепер з 29-ма балами посідає 136 місце.

Також знизилися бали Угорщини – 43 бали (-1 бал, 73 місце) та Білорусі – 41 бал (-6 балів, 82 місце).

Польща свої показники не змінила і залишилася лідеркою серед наших сусідів – 56 балів і 42 місце.

Словаччині, Румунії та Молдові вдалося за рік покращити свої бали.

Лідерами рейтингу незмінно залишаються Данія (88 балів) та Нова Зеландія (88 балів), також цього року до них приєдналася Фінляндія (88 балів) – ці три країни ділять першу сходинку.

У кінці списку залишаються Сомалі (13 балів), Сирія (13 балів) та Південний Судан (11 балів).

Трансперенсі Інтернешнл окреслила 5 кроків, які допоможуть у боротьбі з корупцією в Україні:

завершити конкурси й обрати професійних, незалежних і доброчесних керівників органів антикорупційної екосистеми: Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, Агентства з розшуку та менеджменту активів та Національного антикорупційного бюро України,

ухвалити державну Антикорупційну стратегію та програму з її імплементації,

провести реформу конституційного правосуддя з урахуванням висновків, наданих Венеційською комісією,

забезпечити прозорий облік державної власності та продовжити курс на приватизацію,

мінімізувати ризики ухвалення законопроєктів, які виводять закупівлі з-під дії закону про публічні закупівлі.

Для довідки: Індекс сприйняття корупції – показник, який з 1995 року розраховується міжнародною організацією Transparency International. Сама організація не проводить власних опитувань. Індекс розраховують на основі 13 досліджень авторитетних міжнародних установ і дослідницьких центрів. Для визначення оцінки України використано 9 джерел.

Ключовим показником Індексу є кількість балів, а не місце в рейтингу. Мінімальна оцінка (0 балів) означає, що корупція фактично підміняє собою державу, максимальна (100 балів) свідчить про те, що корупція майже відсутня в житті суспільства. Індекс оцінює корупцію лише в державному секторі.

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