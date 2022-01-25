Украина снова опустилась в индексе восприятия коррупции

Украина заняла 122 место среди 180 стран в Индексе восприятия коррупции-2021, опустившись в рейтинге на 5 пунктов по сравнению с прошлым годом, когда она занимала 117 место.

Источник: Transparency International Ukraine

Дословно TIU: "32 балла из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции за 2021 год. Наш показатель снизился на один балл, и теперь Украина в CPI занимает 122-е место из 180 стран".

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Прямая речь исполнительного директора Трансперенси Интернешнл Украина Андрея Боровика: "Это снижение в пределах погрешности свидетельствует о периоде застоя. Власти затягивают выполнение многих важных антикоррупционных обещаний.

С одной стороны, возобновлена ​​существенная часть антикоррупционной реформы после решения КСУ в 2020 году и приняты базовые законы для перезапуска ВККС и ВСП. А с другой, до сих пор присутствуют негативные практики, которые нивелируют достижения – например, вмешательство в дело Татарова, затягивание с избранием руководства САП, вывод определенных публичных закупок в годовщину Конституции и Независимости из-под действия профильного закона.

Мы должны помнить, что отклонения от антикоррупционной повестки дня играют на руку как внутренним, так и внешним врагам Украины".

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Детали: Среди соседей Украина снова выше только России – страна-агрессор также потеряла 1 пункт и теперь с 29 баллами занимает 136 место.

Также снизились баллы Венгрии – 43 балла (-1 балл, 73 место) и Беларуси – 41 балл (-6 баллов, 82 место).

Польша свои показатели не изменила и осталась лидером среди наших соседей – 56 баллов и 42 место.

Словакии, Румынии и Молдове удалось за год улучшить баллы.

Лидерами рейтинга неизменно остаются Дания (88 баллов) и Новая Зеландия (88 баллов), также в этом году к ним присоединилась Финляндия (88 баллов) – эти три страны делят первую строчку.

В конце списка остаются Сомали (13 баллов), Сирия (13 баллов) и Южный Судан (11 баллов).

Трансперенси Интернешнл наметила 5 шагов, которые помогут в борьбе с коррупцией в Украине:

завершить конкурсы и избрать профессиональных, независимых и добропорядочных руководителей органов антикоррупционной экосистемы: Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Агентства по розыску и менеджменту активов и Национального антикоррупционного бюро Украины,

принять государственную антикоррупционную стратегию и программу по ее имплементации,

провести реформу конституционного правосудия с учетом выводов, предоставленных Венецианской комиссией,

обеспечить прозрачный учет государственной собственности и продолжить курс на приватизацию,

минимизировать риски принятия законопроектов, выводящих закупки из-под действия закона о публичных закупках.

Для справки: Индекс восприятия коррупции – показатель, рассчитываемый с 1995 года международной организацией Transparency International. Сама организация не проводит собственных опросов. Индекс рассчитывается на основании 13 исследований авторитетных международных учреждений и исследовательских центров. Для определения оценки Украины использовано 9 источников.

Ключевым показателем Индекса является количество баллов, а не место в рейтинге. Минимальная оценка (0 баллов) означает, что коррупция фактически подменяет собой государство, максимальная (100 баллов) свидетельствует о том, что коррупция почти отсутствует в жизни общества. Индекс оценивает коррупцию только в государственном секторе.

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