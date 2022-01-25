У Києві після вихідних стрибок хворих на Covid, але смертей менше

За добу 24 січня у столиці зафіксували 1 589 нових випадків коронавірусу, 3 хворих померли, водночас подолав вірус 441 мешканець міста.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко у Facebook

Пряма мова Кличка: "За добу 1 589 підтверджених випадків захворювання на коронавірус і 3 летальних випадки від вірусу".

Деталі: Серед нових хворих понад 200 дітей: 122 дівчинки від 3 місяців до 17 років і 115 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Найбільше випадків захворювання виявили у Дарницькому (351), Оболонському (227) та в Деснянському (170) районах.

У лікарні Києва поклали 63 хворих на коронавірус та 106 осіб з підозрою на Covid-19 та пневмоніями.

Загалом з початку пандемії у столиці вже 354 813 підтверджених випадки коронавірусу, 8 447 хворих померли, подолали вірус 331 197 мешканців міста.

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