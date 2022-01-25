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В Киеве после выходных скачек больных Covid, но смертей меньше

Вторник, 25 января 2022, 10:48
Фото КГГА

За сутки 24 января в столице зафиксировали 1 589 новых случаев коронавируса, 3 больных умерли, вместе с тем преодолел вирус 441 житель города.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в Facebook

Прямая речь Кличко: "За сутки 1 589 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом и 3 летальных случая от вируса".

Детали: Среди новых больных более 200 детей: 122 девочки от 3 месяцев до 17 лет и 115 мальчиков от 1 месяца до 17 лет.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком (351), Оболонском (227) и Деснянском (170) районах.

В больницы столицы положили 63 больных коронавирусом и 106 человек с подозрением на Covid-19 и пневмониями.

Всего с начала пандемии в Киеве уже 354 813 подтвержденных случая коронавируса, 8 447 больных умерли, преодолели вирус 331 197 жителей города.

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Украинская правда
Темы: Киевкоронавирус


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