В урядовому кварталі Києва частково перекрили рух: протестують ФОПи

Під стінами Верховної Ради проходить акція руху "SaveФОП", учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації.

Джерело: "Укрінформ", поліція Києва

Деталі: За даними журналістів, участь у заході беруть близько 600 осіб.

Рух по вулиці Грушевського частково перекритий від Будинку офіцерів до вулиці Шовковичної.

На місці події працюють поліція діалогу та Нацгвардія.

Поліція закликала організаторів та учасників акції дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції у відповідності до вимог чинного законодавства та не влаштовувати провокації.

Що передувало: Акції підприємців тривають з минулого року. Раніше вони вимагали надати їм можливість працювати в умовах карантину.