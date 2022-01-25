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В правительственном квартале Киева частично перекрыто движение: протестуют ФЛП

Вторник, 25 января 2022, 10:04
В правительственном квартале Киева частично перекрыто движение: протестуют ФЛП
фото полиции

Под стенами Верховной Рады проходит акция движения "SaveФОП", участники которой протестуют против тотальной фискализации.

Источник: "Укринформ", полиция Киева

Детали: По данным журналистов, в мероприятии принимают участие около 600 человек.

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Движение по улице Грушевского частично перекрыто от Дома офицеров до улицы Шелковичной.

На месте происшествия работают полиция диалога и Нацгвардия.

Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции в соответствии с требованиями действующего законодательства и не устраивать провокации.

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Что предшествовало: Акции предпринимателей продолжаются с прошлого года. Ранее они потребовали предоставить им возможность работать в условиях карантина.

Темы: акцииКиевполиция
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