В правительственном квартале Киева частично перекрыто движение: протестуют ФЛП
Вторник, 25 января 2022, 11:04
Под стенами Верховной Рады проходит акция движения "SaveФОП", участники которой протестуют против тотальной фискализации.
Источник: "Укринформ", полиция Киева
Детали: По данным журналистов, в мероприятии принимают участие около 600 человек.
Движение по улице Грушевского частично перекрыто от Дома офицеров до улицы Шелковичной.
На месте происшествия работают полиция диалога и Нацгвардия.
Полиция призвала организаторов и участников акции соблюдать заявленный мирный формат проведения акции в соответствии с требованиями действующего законодательства и не устраивать провокации.
Что предшествовало: Акции предпринимателей продолжаются с прошлого года. Ранее они потребовали предоставить им возможность работать в условиях карантина.