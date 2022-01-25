З України телефонували міністру Білорусі Макею і розповіли про "вагнерівців" – Бурба

Ексначальник військової розвідки Василь Бурба розповів, що відразу після того як українська влада дізналася про спецоперацію щодо "вагнерівців" з української сторони телефонували міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.

Джерело: Бурба в інтервю "Українській правді": "Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові"

Деталі: Бурба зазначив, що чув про дзвінок.

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За словами Бурби, "дзвінок чи росіянам, чи Макею – це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу".

Пряма мова: "Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі – дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито".

Також Бурба підтвердив, що між Офісом президента та адміністрацією Лукашенка була нібито домовленість, що українці здають місцезнаходження "вагнерівців", а білоруси, в свою чергу, цих людей передають у Київ.

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