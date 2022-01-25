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З України телефонували міністру Білорусі Макею і розповіли про "вагнерівців" – Бурба

Вівторок, 25 січня 2022, 10:10
З України телефонували міністру Білорусі Макею і розповіли про вагнерівців – Бурба
Василь Бурба фото: Дмитра Ларіна УП

Ексначальник військової розвідки Василь Бурба розповів, що відразу після того як українська влада дізналася про спецоперацію щодо "вагнерівців" з української сторони телефонували міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.   

Джерело: Бурба в інтервю "Українській правді": "Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові"

Деталі: Бурба зазначив, що чув про дзвінок.

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За словами Бурби, "дзвінок чи росіянам, чи Макею – це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу".

Пряма мова: "Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі – дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито".

Також Бурба підтвердив, що між Офісом президента та адміністрацією Лукашенка була нібито домовленість, що українці здають місцезнаходження "вагнерівців", а білоруси, в свою чергу, цих людей передають у Київ.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • 24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.
  • Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.
  • Потім Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію.
  • Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу.

Українська правда
Теми: БілорусьУкраїнаВагнер
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