З України телефонували міністру Білорусі Макею і розповіли про "вагнерівців" – Бурба
Ексначальник військової розвідки Василь Бурба розповів, що відразу після того як українська влада дізналася про спецоперацію щодо "вагнерівців" з української сторони телефонували міністру закордонних справ Білорусі Володимиру Макею.
Джерело: Бурба в інтервю "Українській правді": "Екскерівник розвідки Бурба: Питання не в тому, чи буде наступ. Питання в тому, чи ми готові"
Деталі: Бурба зазначив, що чув про дзвінок.
За словами Бурби, "дзвінок чи росіянам, чи Макею – це державна зрада. Що таке державна зрада? Це передача відомостей, що становлять держтаємницю, іноземній стороні, ворогу".
Пряма мова: "Можливо, той агент російський, якби одразу подзвонив росіянам, це було би явно. Тобто агентура в Офісі – дійсно грамотна, толкова, але працює не так відкрито".
Також Бурба підтвердив, що між Офісом президента та адміністрацією Лукашенка була нібито домовленість, що українці здають місцезнаходження "вагнерівців", а білоруси, в свою чергу, цих людей передають у Київ.
Передісторія:
- 24 липня 2020 року заступник голови Служби безпеки України Руслан Баранецький та тодішній начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. На доповіді, зокрема, були присутні президент Володимир Зеленський та голова його Офісу Андрій Єрмак.
- Після доповіді Єрмак попросив відкласти спецоперацію. Він послався на перемовини з помічником президента Росії Володимира Путіна і на те, що операція нібито могла б зірвати обмін полоненими, який готувався у той час, та початок перемир'я. Операцію відклали на кілька днів.
- Потім Бурба заявив, що операція провалена і причина цьому – зрада. Бурба вимагав почати перевірку всіх, кому було відомо про операцію.
- Після цих подій Зеленський звільнив Бурбу.