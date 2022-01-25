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Из Украины звонили министру Беларуси Макею и рассказали о "вагнеровцах" – Бурба

Вторник, 25 января 2022, 11:10
Василий Бурба фото: Дмитрия Ларина УП

Экс-начальник военной разведки Василий Бурба рассказал, что сразу после того, как украинские власти узнали о спецоперации по "вагнеровцам" с украинской стороны звонили министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Источник: Бурба в интервью "Украинской правде": "Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы"

Детали: Бурба отметил, что слышал о звонке.

По словам Бурбы, "звонок или россиянам, или Макею – это государственная измена. Что такое государственная измена? Это передача сведений, составляющих гостайну, иностранной стороне, врагу".

Прямая речь: "Возможно, тот российский агент, если бы сразу позвонил россиянам, это было бы явно. То есть агентура в Офисе – действительно грамотная, толковая, но работает не так открыто".

Также Бурба подтвердил, что между Офисом президента и администрацией Лукашенко была якобы договоренность, что украинцы сдают местонахождение "вагнеровцев", а белорусы, в свою очередь, передают этих людей в Киев.

Предыстория:

  • 24 июля 2020 года заместитель председателя Службы безопасности Украины Руслан Баранецкий и тогдашний начальник Главного управления разведки Минобороны Василий Бурба доложили о проведении финальной стадии операции в Офисе президента. На докладе, в частности, присутствовали президент Владимир Зеленский и глава его Офиса Андрей Ермак.
  • После доклада Ермак попросил отложить спецоперацию. Он сослался на переговоры с помощником президента России Владимира Путина и на то, что операция якобы могла бы сорвать готовившийся в то время обмен пленными и начало перемирия. Операцию отложили на несколько дней.
  • Затем Бурба заявил, что операция провалена и причина этому – измена. Бурба потребовал начать проверку всех, кому было известно об операции.
  • После этих событий Зеленский уволил Бурбу.

Украинская правда
Темы: БеларусьУкраинаВагнер


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