Из Украины звонили министру Беларуси Макею и рассказали о "вагнеровцах" – Бурба

Экс-начальник военной разведки Василий Бурба рассказал, что сразу после того, как украинские власти узнали о спецоперации по "вагнеровцам" с украинской стороны звонили министру иностранных дел Беларуси Владимиру Макею.

Источник: Бурба в интервью "Украинской правде": "Экс-руководитель разведки Бурба: Вопрос не в том, будет ли наступление. Вопрос в том, готовы ли мы"

Детали: Бурба отметил, что слышал о звонке.

По словам Бурбы, "звонок или россиянам, или Макею – это государственная измена. Что такое государственная измена? Это передача сведений, составляющих гостайну, иностранной стороне, врагу".

Прямая речь: "Возможно, тот российский агент, если бы сразу позвонил россиянам, это было бы явно. То есть агентура в Офисе – действительно грамотная, толковая, но работает не так открыто".

Также Бурба подтвердил, что между Офисом президента и администрацией Лукашенко была якобы договоренность, что украинцы сдают местонахождение "вагнеровцев", а белорусы, в свою очередь, передают этих людей в Киев.

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