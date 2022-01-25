ФОПи поскандалили з поліцією: є затримані - ЗМІ

Правоохоронці почали затримувати учасників акції руху "SaveФОП", які прийшли під будівлю Верховної Ради України у вівторок.

Джерело: "Укрінформ", поліція Києва

Деталі: Кореспондент видання вказує, що за попередніми даними, правоохоронці відвели у автозаки до 5 осіб. Після цього люди почали підходити до цих автозаків, і почалися сутички між мітингувальниками і правоохоронцями.

Але вони були короткотривалими, і наразі ці сутички вже припинилися, сторони наразі розмовляють між собою, зазначає журналіст.

Оновлено: В столичній поліції повідомляють, що під час проведення заходів двоє учасників провокували конфлікт у натовпі, поводили себе агресивно, не реагували на законні вимоги правоохоронців припинити протиправні дії та чинили опір поліцейським. На них було складено адмінпротоколи.

Що передувало: 25 січня 2022 року під стінами українського парламенту проходить акція руху "SaveФОП" під назвою "Влада, приймай, або йди геть!", учасники якої протестують проти тотальної фіскалізації.