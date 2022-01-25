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ФЛП поскандалили с полицией: есть задержанные - СМИ

Вторник, 25 января 2022, 10:46
ФЛП поскандалили с полицией: есть задержанные - СМИ
иллюстративная фотография с акции

Правоохранители начали задерживать участников акции движения "SaveФОП", пришедших под здание Верховной Рады Украины во вторник.

Источник: "Укринформ", полиция Киева

Детали: Корреспондент издания указывает, что, по предварительным данным, правоохранители отвели в автозаки около 5 человек. После этого люди начали подходить к этим автозакам, и начались стычки между митингующими и правоохранителями.

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Но они были кратковременными, и сейчас эти стычки уже прекратились, стороны разговаривают между собой, отмечает журналист.

Обновлено: В столичной полиции сообщают, что во время проведения мероприятий двое участников провоцировали конфликт в толпе, вели себя агрессивно, не реагировали на законные требования правоохранителей прекратить противоправные действия и сопротивлялись полицейским. На них были составлены админпротоколы.

Что предшествовало: 25 января 2022 года под стенами украинского парламента проходит акция движения "SaveФОП" под названием "Власть, принимай, или уходи!", участники которой протестуют против тотальной фискализации.

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Темы: акцииКиевполиция
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