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Міноборони закликало українців зберігати спокій і довіряти армії

Вівторок, 25 січня 2022, 12:26
фото Армія Inform

В Міністерстві оборони закликають українців довіряти власним військовим і зберігати спокій, не піддаючись на тиск держави-агресора.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Facebook

Пряма мова: "Щодо появи в ЗМІ різних фото і  нібито розвід.даних. Зазвичай оприлюднюються дані з відкритих джерел, в тому числі супутникові знімки, фото і відео матеріали. На підставі цього оглядачі, журналісти можуть робити оцінки ситуації, що склалась, і робити власні припущення та прогнози її розвитку.

Дані розвідки не оприлюднюються.Вони доводяться до визначеного в державі обмеженого кола осіб для прийняття  відповідних рішень з реагування на ситуацію.

Тепер щодо інформації про ймовірне загострення. Вторгнення відбулось у 2014. Війна почалась саме тоді і триває 8-й рік. Власне тому ймовірність загострення зберігається постійно з різною інтенсивністю.

Концентрацію військ поблизу наших кордонів Російська Федерація використовує передусім для політичного шантажу Заходу і для тиску на Україну. Тактична мета РФ - спровокувати внутрішній розкол в нашому суспільстві, посіяти страх і паніку, дестабілізувати внутрішню ситуацію.

Стратегічна мета - зупинити наш євроатлантичний поступ і встановити  політичний контроль над Україною. Станом на зараз тієї групи військ, яка сконцентрована довкола кордону, недостатньо для повноцінного наступу".

Деталі: В Міноборони нагадують, що протягом дня тричі викладаються зведення з ООС, регулярно викладаються висновки ГУР щодо ситуації довкола кордону, кожного понеділка  викладається зведена аналітика у формі відео від Центру оперативного інформування. Тобто, оборонне відомство інформує про динаміку ситуації.

"Публічне викриття планів ворога демонструє нашу до них готовність і  дає час дипломатії попрацювати над запобіганням їх реалізації. Тому оприлюднені сценарї - це зруйновані сценарії, їх вже боятись не варто.

Якби українська армія була не готова дати відсіч, то агресор би цим вже давно скористався. Але як бачимо – позиції зберігаються. Тому потрібно довіряти Збройним Силам та сприймати ситуацію спокійно", наголошує Маляр.

Вона нагадує, що з часів 2014 року Збройні Сили України дуже сильно змінились. Наразі Збройними Силами керують бойові командири, загартовані боями.

Пряма мова: "Так як було у 2014 вже не буде. Жодна спроба Росії рушити вглиб нашої території не минеться без жорсткої відсічі. Іхні втрати будуть значно більш відчутними, ніж це було у 2014-2015 роках.

Не забувайте, що серед нас  вже сотні тисяч ветеранів з бойовим досвідом та мільйони мотивованих патріотів. Незламне ядро нації потужно сформоване та загартоване,  ніхто Україною поступатись не буде. Ворог це добре знає".

Українська правда
Теми: РосіявійнаМіноборони
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