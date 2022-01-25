Минобороны призвало украинцев сохранять спокойствие и доверять армии

В Министерстве обороны призывают украинцев доверять собственным военным и сохранять спокойствие, не подвергаясь давлению государства-агрессора.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в Facebook

Прямая речь: "О появлении в СМИ разных фото и якобы развед.данных. Обычно обнародуются данные из открытых источников, в том числе спутниковые снимки, фото и видео материалы. На основании этого обозреватели, журналисты могут делать оценки сложившейся ситуации и делать собственные предположения и прогнозы ее развития.

Данные разведки не обнародуются. Они доводятся до определенного в государстве ограниченного круга лиц для принятия соответствующих решений по реагированию на ситуацию.

Теперь об информации о вероятном обострении. Вторжение произошло в 2014 году. Война началась именно тогда и длится 8-й год. Именно поэтому вероятность обострения сохраняется постоянно с разной интенсивностью.

Концентрацию войск вблизи наших границ Российская Федерация использует прежде всего для политического шантажа Запада и давления на Украину. Тактическая цель РФ – спровоцировать внутренний раскол в нашем обществе, посеять страх и панику, дестабилизировать внутреннюю ситуацию.

Стратегическая цель – остановить наш евроатлантический прогресс и установить политический контроль над Украиной. На сегодняшний день той группы войск, которая сконцентрирована вокруг границы, недостаточно для полноценного наступления".

Детали: В Минобороны напоминают, что в течение дня трижды выкладываются сводки ООС, регулярно выкладываются заключения ГУР по ситуации вокруг границы, каждый понедельник излагается сводная аналитика в форме видео от Центра оперативного информирования. То есть оборонное ведомство информирует о динамике ситуации.

"Публичное разоблачение планов врага демонстрирует нашу готовность к ним и дает время дипломатии поработать над предотвращением их реализации. Поэтому обнародованные сценарии - это разрушенные сценарии, их уже бояться не стоит.

Если бы украинская армия была не готова дать отпор, то агрессор бы этим уже давно воспользовался. Но как видим – позиции сохраняются. Поэтому нужно доверять Вооруженным Силам и воспринимать ситуацию спокойно", - подчеркивает Маляр.

Она напоминает, что со времен 2014 года Вооруженные Силы Украины очень сильно изменились. В настоящее время Вооруженными Силами руководят боевые командиры, закаленные боями.

Прямая речь: "Так, как было в 2014-м, уже не будет. Ни одна попытка России двинуться вглубь нашей территории не пройдет без жесткого отпора. Их потери будут значительно ощутимее, чем это было в 2014-2015 годах.

Не забывайте, что среди нас уже сотни тысяч ветеранов с боевым опытом и миллионы мотивированных патриотов. Несокрушимое ядро ​​нации мощно сформировано и закалено, никто Украину не отдаст. Враг это хорошо знает".