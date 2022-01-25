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Кадиров заявив, що на місці Путіна "давно б забрав Україну", у Кремлі відповіли

Вівторок, 25 січня 2022, 11:43
Кадиров заявив, що на місці Путіна давно б забрав Україну, у Кремлі відповіли
Володимир Путін і Рамзан Кадиров. Фото kremlin.ru

Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що на місці Володимира Путіна "давно забрав би Україну" і "навів там порядок", у Кремлі на це відповіли, що основи зовнішньої політики Росії формує не він, а президент.

Джерело: РБК, РИА Новости

Пряма мова Кадирова: "Я якби був замість президента, я давно забрав би Україну, направив би туди війська, навів би порядок. Якщо божевільні, продажні люди стоять на чолі держави і через це держава загрожує безпеці нашої держави, то ми повинні мовчати, чи що?".

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Деталі: Крім цього, Кадиров додав, що якби Росія не зупинила у Сирії "цих шайтанів", то сьогодні "у нас би вбивали людей". На його думку, те саме стосується і України, "тому треба вживати запобіжні заходи".

У Кремлі на це відповіли, що основи зовнішньої політики Росії, до якої входить і Чечня, формує президент, і що Кадиров, як будь-який інший громадянин, має право висунути свою кандидатуру на майбутніх виборах президента РФ.

Пряма мова прессекретаря Путіна Дмитра Пєскова: "Хочу нагадати, що основу зовнішньої політики Російської Федерації формулює глава російської держави. І, на нашу загальну радість, главою російської держави, куди як суб'єкт входить Чеченська Республіка, є Володимир Володимирович Путін.

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Як і всі росіяни, Рамзан Кадиров може висунути свою кандидатуру на наступних президентських виборах. Це право закріплено в конституції у кожного громадянина Російської Федерації певного віку".

Теми: КадировРосіяУкраїнаПутін
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