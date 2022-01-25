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Кадыров заявил, что на месте Путина "давно бы забрал Украину", в Кремле ответили

Вторник, 25 января 2022, 11:43
Кадыров заявил, что на месте Путина давно бы забрал Украину, в Кремле ответили
Владимир Путин и Рамзан Кадыров. Фото kremlin.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что на месте Владимира Путина "давно забрал бы Украину" и "навел там порядок", в Кремле на это ответили, что основы внешней политики России формирует не он, а президент.

Источник: РБК, РИА Новости

Прямая речь Кадырова: "Я если был бы вместо президента, я давно забрал бы Украину, направил бы туда войска, навел бы порядок. Если сумасшедшие, продажные люди стоят во главе государства и через это государство угрожают безопасности нашего государства, то то, мы должны молчать, что ли?". 

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Детали: Кроме этого, Кадыров добавил, что если бы Россия не остановила в Сирии "этих шайтанов", то сегодня "у нас убивали бы людей". По его мнению, то же самое касается и Украины, "поэтому надо упреждающие меры принимать".

В Кремле на это ответили, что основы внешней политики России, в которую входит и Чечня, формирует президент, и что Кадыров, как и любой другой гражданин, имеет право выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах президента РФ.

Прямая речь пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова: "Хочу напомнить, что основу внешней политики Российской Федерации формулирует глава российского государства. И, к нашей всеобщей радости, главой российского государства, куда в качестве субъекта входит Чеченская Республика, является Владимир Владимирович Путин.

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Как и все граждане России, Рамзан Кадыров может выставить свою кандидатуру на следующих президентских выборах. Это право закреплено в конституции у каждого гражданина Российской Федерации определенного возраста".

Темы: КадыровРосcияУкраинаПутин
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