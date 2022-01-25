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В Україні сніжитиме і стане тепліше

Вівторок, 25 січня 2022, 13:22
фото: pixabay

У середу 26 січня синоптики прогнозують сніг, місцями мокрий, на заході країни потепліє до невеликих "плюсів".

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Україною впродовж тижня переміщуватимуться атмосферні фронти. Тому сніг буде. Періодично, проте аж до кінця тижня.

Коли наближатиметься потепління, сніг переходитиме у мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу".

Деталі: 26-го січня у західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в межах 3 морозу-3 тепла.

Тому на заході України буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця.

 

На сході очікується вночі -6-11 градусів, вдень -3-7 градусів, на півночі, у центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вночі -4-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

У Києві сніг більш інтенсивний випадатиме найближчої ночі, а вдень 26-го січня послабне. Температура повітря вночі до -7 градусів, вдень близько 2 градусів морозу.

Надалі температура повітря підвищуватиметься, в кінці тижня - аж до відлиги та невеликих "плюсів".

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
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