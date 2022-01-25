Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

В Україні сніжитиме і стане тепліше

Вівторок, 25 січня 2022, 12:22
В Україні сніжитиме і стане тепліше
фото: pixabay

У середу 26 січня синоптики прогнозують сніг, місцями мокрий, на заході країни потепліє до невеликих "плюсів".

Джерело: Facebook-сторінка синоптика Наталі Діденко

Пряма мова: "Україною впродовж тижня переміщуватимуться атмосферні фронти. Тому сніг буде. Періодично, проте аж до кінця тижня.

Реклама:

Коли наближатиметься потепління, сніг переходитиме у мокрий сніг, очікується налипання мокрого снігу".

Деталі: 26-го січня у західних областях України температура повітря і вночі, і вдень коливатиметься в межах 3 морозу-3 тепла.

Тому на заході України буде мокрий сніг, налипання мокрого снігу.

ВІДЕО ДНЯ

На решті території України переважатиме все ж сніг, ожеледиця.

 

На сході очікується вночі -6-11 градусів, вдень -3-7 градусів, на півночі, у центральних областях та у південній частині передбачається часом сніг, вночі -4-9 градусів, вдень -2-4 градуси.

У Києві сніг більш інтенсивний випадатиме найближчої ночі, а вдень 26-го січня послабне. Температура повітря вночі до -7 градусів, вдень близько 2 градусів морозу.

Надалі температура повітря підвищуватиметься, в кінці тижня - аж до відлиги та невеликих "плюсів".

Українська правда
Теми: погодаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

NYT описує операцію на лівобережжі Херсонщини як "самогубство" і "марнотратство"

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
погода
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
Три температурні рекорди були у Києві 27 серпня
У Києві запровадили тепловий режим
Останні новини
03:04
ОновлюєтьсяУ частині областей оголошена ракетна небезпека – Повітряні сили
02:52
У Кувейті оголосили про призначення нового еміра
02:11
У Варшаві затримали польського політика, який погрожував терактом у Сеймі
01:14
Суд Ватикана вперше в історії засудив кардинала до тюремного ув'язнення
00:44
оновлюєтьсяРосіяни запускали "Шахеди" з різних напрямків
00:16
Росіяни створюють фейкові Telegram-канали українських бригад і батальйонів – ЦПД
23:45
Парламент Молдови схвалив першу за 12 років Стратегію нацбезпеки
23:17
Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ
22:55
відеоУ Миколаєві учасників акції "Гроші на ЗСУ" не пустили до укриття, поліція розслідує
22:31
У Польщі оголосили звинувачення кандидату в депутати, який "замінував" Сейм
Усі новини...
Реклама: