В Украине будет идти снег и станет теплее

В среду 26 января синоптики прогнозируют снег, местами мокрый, на западе страны потеплеет к небольшим "плюсам".

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты. Поэтому снег будет. Периодически, но до конца недели.

Когда приближается потепление, снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега".

Детали: 26 января в западных областях Украины температура воздуха и ночью, и днем ​​будет колебаться в пределах 3 мороза - 3 тепла.

Поэтому на западе Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега.

На остальной территории Украины будет преобладать снег, гололедица.

На востоке ожидается ночью -6-11 градусов, днем ​​-3-7 градусов, на севере, в центральных областях и в южной части предполагается снег, ночью -4-9 градусов, днем ​​-2-4 градуса.

В Киеве снег более интенсивный будет выпадать в ближайшую ночь, а днем ​​26-го января ослабнет. Температура воздуха ночью до -7 градусов, днем ​​около 2 градусов мороза.

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших "плюсов".