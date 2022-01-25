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В Украине будет идти снег и станет теплее

Вторник, 25 января 2022, 12:22
В Украине будет идти снег и станет теплее
фото: pixabay

В среду 26 января синоптики прогнозируют снег, местами мокрый, на западе страны потеплеет к небольшим "плюсам".

Источник: Facebook-страница синоптика Натали Диденко

Прямая речь: "Украиной в течение недели будут перемещаться атмосферные фронты. Поэтому снег будет. Периодически, но до конца недели.

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Когда приближается потепление, снег будет переходить в мокрый снег, ожидается налипание мокрого снега".

Детали: 26 января в западных областях Украины температура воздуха и ночью, и днем ​​будет колебаться в пределах 3 мороза - 3 тепла.

Поэтому на западе Украины будет мокрый снег, налипание мокрого снега.

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На остальной территории Украины будет преобладать снег, гололедица.

 

На востоке ожидается ночью -6-11 градусов, днем ​​-3-7 градусов, на севере, в центральных областях и в южной части предполагается снег, ночью -4-9 градусов, днем ​​-2-4 градуса.

В Киеве снег более интенсивный будет выпадать в ближайшую ночь, а днем ​​26-го января ослабнет. Температура воздуха ночью до -7 градусов, днем ​​около 2 градусов мороза.

В дальнейшем температура воздуха будет повышаться, в конце недели - до оттепели и небольших "плюсов".

Украинская правда
Темы: погодаУкраина
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