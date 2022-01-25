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СБУ викрила злочинну групу: на замовлення РФ готували розбійні напади біля кордону

Вівторок, 25 січня 2022, 13:44
Фото СБУ

Служба безпеки України знешкодила злочинну групу, яка координувалася спецслужбами Росії і готувала серію розбійних нападів на міські об’єкти в прикордонних областях України.

Джерело: СБУ

Дослівно СБУ: "В ході масштабної операції, у Житомирі і Харкові українські контррозвідники знешкодили організоване злочинне угруповання, яке координували представники спецслужб РФ.  

Організатори банди займалися підготовкою до вчинення серії розбійних нападів на міські інфраструктурні об’єкти, у тому числі комерційної сфери. За їх задумом, це мало призвести до дестабілізації внутрішньої обстановки в регіонах".

Деталі: Групу організували двоє місцевих жителів, один з яких має громадянство РФ. Під прикриттям нібито працевлаштування в охоронній фірмі, вони підбирали "кандидатів" до складу банди. 

 

Під час обшуків у них вилучили спеціальні технічні пристрої радіочастотного пригнічення, чорнові записи з планами щодо підготовки до розбійних нападів, засоби зв’язку, комп’ютерну техніку та електронні носії інформації із доказами протиправної діяльності. А також вибуховий пристрій, стрілецьку зброю і боєприпаси.  

 

За даним фактом відкрили кримінальне провадження. СБУ встановлює всі обставини правопорушень для  притягнення винних осіб до відповідальності.

Українська правда
Теми: СБУЖитомирХарків
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