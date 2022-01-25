Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

СБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

Вторник, 25 января 2022, 13:44
Фото СБУ

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, координировавшуюся спецслужбами России и готовившую серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных областях Украины.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "В ходе масштабной операции, в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ.

Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах".

Детали: Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды. 

 

Во время обысков у них изъяли специальные технические устройства радиочастотного угнетения, черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям, средства связи, компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. А также взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы. 

 

По данному факту возбуждено уголовное производство. СБУ устанавливает все обстоятельства правонарушений для привлечения виновных к ответственности.

Украинская правда
Темы: СБУЖитомирХарьков


powered by lun.ua
Главное сегодня

Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу

Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней

Фирташ призвал Украину отказаться от стремления в НАТО

Командующий Нацгвардией подал в отставку после стрельбы в Днепре

Расстрел караула: задержанному объявили подозрение, на допросе выясняют мотивы

Нацгвардия назвала имена жертв массового расстрела в Днепре

Все новости...
СБУ
"Террористы захватили заложников в самолете": СБУ провела учения
СБУ задержала боевика из ОРЛО, который приехал за пенсией
От столичного бизнесмена насилием требовали 1 млн долларов несуществующего долга
Последние новости
18:53
Торговля акциями западных компаний в Украине: регулятор призвал соблюдать закон
18:49
Резервні копії, сайти та листування: як захистити себе в умовах кібератак
18:47
Появились новые детали стрельбы нацгвардейца в Днепре: один из раненых поднял тревогу
18:21
Вынесли дверь и украли ящик: в Киево-Могилянке прошли выборы президента
18:20
Глава МИД Германии: все, включая РФ, знают, что членство Украины в НАТО не ко времени
18:15
Закрытие межбанка: гривня ослабла к доллару
18:07
Монастырский подал Зеленскому кандидатуру нового главы Нацгвардии
18:00
Украинские военные остановили российских диверсантов на Донбассе
17:56
Россия заявляет, что НАТО отрабатывает ядерные удары по ней
17:45
Вечером Байден и Зеленский созвонятся
Все новости...