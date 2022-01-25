СБУ разоблачила преступную группировку: по заказу РФ готовили разбойные нападения возле границы

Служба безопасности Украины обезвредила преступную группировку, координировавшуюся спецслужбами России и готовившую серию разбойных нападений на городские объекты в приграничных областях Украины.

Источник: СБУ

Дословно СБУ: "В ходе масштабной операции, в Житомире и Харькове украинские контрразведчики обезвредили организованную преступную группировку, которую координировали представители спецслужб РФ.

Организаторы банды занимались подготовкой к совершению серии разбойных нападений на городские инфраструктурные объекты, включая коммерческую сферу. По их замыслу, это должно было привести к дестабилизации внутренней обстановки в регионах".

Детали: Группу организовали два местных жителя, один из которых имеет гражданство РФ. Под прикрытием якобы трудоустройства в охранной фирме они подбирали "кандидатов" в состав банды.

Во время обысков у них изъяли специальные технические устройства радиочастотного угнетения, черновые записи с планами подготовки к разбойным нападениям, средства связи, компьютерную технику и электронные носители информации с доказательствами противоправной деятельности. А также взрывное устройство, стрелковое оружие и боеприпасы.

По данному факту возбуждено уголовное производство. СБУ устанавливает все обстоятельства правонарушений для привлечения виновных к ответственности.