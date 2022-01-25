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Чехія розгляне відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва

Вівторок, 25 січня 2022, 12:52
Чехія розгляне відправку військових в Україну, якщо буде запит Києва
Фото AFP via Getty Images

Чехія не виключає можливості надіслати в Україну військових для допомоги в протистоянні агресії РФ, якщо такий запит буде.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова в інтерв'ю Denik N.

У відповідь на питання, чи планує Чехія надсилати в Україну символічний контингент на кшталт канадського, міністр відповіла: "Щодо наших військових, нас ще ніхто не питав. Якщо надійде запит, ми його розглянемо".

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Вона підтвердила, що Чехія планує надіслати в Україну снаряди для артилерії калібру 52 мм. "Якщо станеться конфлікт і Україні треба буде вислати жінок і дітей у безпечне місце – Чехія має допомогти тут", – додала Чернохова.

Міністр зазначила, що Чехія уважно слідкує за розвитком ситуації навколо України і готова у разі потреби прийняти українців, якщо їм доведеться втікати від військового конфлікту.

"Це дуже близька нам країна, тут живе велика українська громада, і якщо вона поїде додому, ми це теж відчуємо. З іншого боку, якщо у них буде потреба відправити деяких жінок і дітей у безпечне місце у разі конфлікту, Чеська Республіка також повинна співпрацювати в цьому відношенні", - сказала вона.

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Чернохова нагадала, що Росія має давню тенденцію проводити свою політику в Україні.

"Такі ж тенденції в Грузії, в Білорусі з відома Лукашенка, в Казахстані – це теж з підручника гібридних загроз, речі пов’язані. Чехії варто вести переговори з цих питань, тому що з точки зору нашої економічної дипломатії – є санкції проти Росії – це не вигідно жодній із сторін. Але Росія взагалі не зробила жодних кроків, щоб змінити її. Наразі нам повідомляли, що на кордоні ніхто не хоче ескалації конфлікту. Але як це вийде у фіналі, ніхто не знає", – сказала вона.

Теми: ЧехіяарміяУкраїнаРосія
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